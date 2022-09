Se acerca el final del verano en España y el inicio del otoño. Con esto, también se viene el cambio al horario de invierno en el país, que tiene como fecha el último domingo de octubre. En esta nota te contaremos cuándo se dará este cambio y lo que debes hacer cuando llegue el momento de modificar los relojes. Revisa toda la información.

¿Cuándo será el cambio de hora en España?

El cambio de hora en España se realizará el domingo 30 de octubre a las 3:00 am (hora peninsular). En ese momento, los ciudadanos deberán retrasar una hora los relojes, es decir, volver a las 2:00 am. Con eso, las personas tendrán una hora más de sueño y amanecerá una hora más tarde.

¿Por qué se cambia la hora en España?

Este hecho se lleva a cabo en Europa con el objetivo de ajustar la jornada laboral en función a las horas de luz diarias para aprovecharlas y conseguir un ahorro energético en toda la región, sin embargo, la medida ha generado entredichos en el último tiempo.

Cambio de Hora en el 2022: ¿cuál es la hora oficial en Chile? (Foto: Pexels).

Esta práctica ha venido siendo criticada en los últimos años. La Comisión Europea hizo una encuesta en 2018 y los participantes se mostraron en contra de continuar con el cambio de horario, por lo que es una medida que podría desaparecer en un futuro.

No obstante, el cambio de horario se mantendría hasta por lo menos el 2026, tal y como lo señala el Boletín Oficial del Estado. En esa fecha se tendrá que debetir si la medida debe continuar o no, ya que no existen informes que esta modificación del reloj se asocie con ahorros energéticos.