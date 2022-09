Camilo pasó uno de los momentos más incómodos de su carrera musical. Resulta que el músico tenía programado un concierto en el Amway Center en Orlando, Florida, y un miembro de seguridad no lo reconoció y casi lo echan de su propio show.

El esposo de Evaluna Montaner realizó un video en sus redes sociales para explicar este inusual hecho. “Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando, y me dice en inglés: ‘¿Dónde está tu escarapela?’, le digo yo: ‘No tengo’, y me dice: ‘¿Por qué no tiene? Usted no puede estar acá’ “, explicó.

El artista colombiano contó que él puso todo su esfuerzo para explicarle al miembro de seguridad que él era el cantante que iba presentarse en el escenario principal, pero este no le creyó.

“Le digo: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’ y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, siguió explicando el ganador del Latin Grammy.

Luego de ser “rescatado” por su producción, Camilo mostró al guardia que casi lo retira del show saludándolo a puño cerrado y diciéndole que “ya es parte de ‘La Tribu’ (el club de fans del colombiano)”.

El músico viene cumpliendo una serie de presentaciones como parte de su tour ‘De adentro pa’ fuera’, su más reciente producción discográfica.