Qué canal transmite Game of Thrones 8x01, en vivo y en directo, GOT gratis online

Estrenada en el 2011 y con 7 temporadas anteriores , llega la octava y última temporada de Game of Thrones este 2019 en la que podremos ver el desenlace de la serie, hay mucha expectativa en los fans, en las redes sociales y en general en internet por la final de Juego de Tronos, muchas cosas que aún no se conocen y que podrán ser revelados en esta temporada.

Este domingo 14 de abril se estrena Game of Thrones y los fanáticos de la serie basada en el libro de George R. R. Martín podrán ver el primer episodio de la octava y última temporada de Juego de Tronos a través de la señal de HBO en todas sus plataformas. Sigue a Depor.com y enterate de todos los detalles de la transmisión en vivo de este episodio, 8x01 de GOT.

¿Cuándo se estrena la última y octava temporada de Game of Thrones?

14 de Abril en Perú, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, en España se estrenará la madrugada del Lunes 15 de Abril.

Hora de estreno del episodio 8x01 y la última temporada de Game of Thrones

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (zona ET). 20:00 horas (zona PT)

Panamá: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

España: lunes 15 de abril a las 3:00 horas



Canales de transmisión de Game of Thrones

Juego de Tronos será transmitido Latam, Estados Unidos y España a través de la señal de HBO.

Cómo ver Juego de Tronos en vivo online y gratis

Si no tienes cable o no estas suscrito a HBO, la televisora estadounidense tiene dos servicios online dónde podrás disfrutar el estreno del primer capítulo de la última temporada de GOT (8X01), estos servicios son HB GO y HBO Now.



El servicio online HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado el periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.



