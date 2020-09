Christian Chávez, exintegrante de la agrupación RBD, se encuentra promocionando su nueva canción “Celos” y recientemente tuvo una aparición televisiva en el programa "Ventaneando”, donde se refirió a la denuncia que su exnovio Maico Kemper realizó en su contra.

El dicha conversación, el músico de 37 años recalcó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se comunicó con él para saber del paradero de su expareja sentimental, detalle que indignó al artista.

“A mí me hablaron de la fiscalía para preguntarme si sabía dónde estaba esa persona (su ex Maico Kemper) y fue así como: ‘¿Neta? ¿Me están hablando a mí para preguntarme dónde está?’. Es triste porque yo veo que vienen extranjeros y hacen lo que sea, les dan prioridad”, contó Chávez.

“Me da tristeza que en mi propio país vengan, me hagan todo un desma… y después se vayan. Ni siquiera hay algo para mí”, añadió para “Ventaneando”.

Finalmente, Christian Chávez señaló que su denunciante ya no se encuentra en México y recalcó que nunca existieron pruebas en su contra por lo que pide justicia para él por un tema de difamación.

“Yo les dije: ‘Denme el no ejercicio’ y me dijeron: ‘No, si él ya se fue lo tenemos que mandar a archivo durante un año’. Él vino y no le hicieron nada. De todo lo que dijeron los abogados, no hubo ninguna prueba. ¿Por qué a mí como mexicano no me pueden dar el privilegio? Yo no hice nada en contra de él y tampoco dije nada contra él. Son horribles las leyes en México”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Chávez y el día que presentó en sociedad a Maico Kemper

Christian Chávez presentó a su novio en redes sociales. (Video: @christianchavezreal)