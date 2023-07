Tras el fin de sus relaciones o matrimonios, varios famosos tuvieron que pagar millonarias cifras por concepto de manutención. ¿De cuánto se trata? Descúbrelo en las siguientes líneas.

Aunque dichos gastos están dirigidos a los hijos, hay quienes también deben desembolsar una fuerte suma a sus exparejas. A continuación, los famosos y famosas que depositan miles, hasta millones de dólares, a sus ex y/o la familia que formaron con ellos.

EL MONTO QUE PAGA PAULINA RUBIO

Paulina Rubio se hace cargo económicamente de toda su familia y sus ex (Foto: EFE)

Después de cinco años de estar casada, Paulina Rubio se divorció en 2012 del empresario español Nicolás ‘Colatte’ Vallejo-Nágera, con quien inició una batalla legal que acabó cuando la ‘Chica dorada’ aceptó pagarle una millonaria suma por haber sido su pareja y por el hijo que tuvieron en común.

De acuerdo con People en Español, la cantante pagó por concepto de pensión de alimentos un total de 6.750 dólares al mes por tres años. Pero en 2015, el empresario la demandó por 30 mil dólares asegurando que no le había depositado tres meses, lo que significó 10 mil dólares mensuales para ella. Ya en marzo del 2023, la artista reveló a “Ventaneando” que siempre se hizo cargo económicamente de toda su familia, sus dos hijos y de los padres de estos.

EL MONTO QUE PAGA NICK CANNON

Nick Cannon da una millonaria cifra a sus 12 hijos (Foto: Getty)

Nick Cannon es el famoso que más dinero paga por manutención, toda vez que tiene 12 hijos de 6 mujeres diferentes. En una entrevista al podcast “The Neighborhood Talk”, de noviembre de 2022, el rapero y actor señaló que desembolsa más de tres millones de dólares al año para sus criaturas.

Precisó en “The Jason Lee Podcast” que dicho monto no se rige por las leyes: “Mi dinero es su dinero, su dinero es mi dinero. Pueden tener lo que quieran, lo que pidan. Mi cuenta es su cuenta y hay mucho allí, así que no se va a agostar”.

EL MONTO QUE PAGA KANYE WEST

Kanye West también desembolsa bastante dinero a Kim Kardashian (Foto: AFP)

Kanye West y Kim Kardashian tuvieron un matrimonio que duró ocho años y del que nacieron cuatro niños: North, Saint, Chicago y Psalm. En 2022, se divorciaron y aunque cada quien tiene su fortuna, acordaron un monto por concepto de manutención.

El rapero accedió a pagar 200 mil dólares mensuales para sus pequeños, de acuerdo a información de varios portales.

EL MONTO QUE PAGA BRENDAN FRASER

Brendan Fraser en los Premios Óscar, donde ganó una estatuilla al Mejor Actor Protagónico por "La Ballena" (Foto: Frederic J. Marrón / AFP)

En 2007, Brendan Fraser dio a conocer su separación de Afton Smith, la madre de sus tres hijos. Si bien, tuvieron que ver el tema de la manutención, recién en 2009 se pusieron de acuerdo.

Se supo que el actor desembolsó 900 mil dólares anuales para su exesposa y sus hijos, tal como lo revelaron algunos medios en 2013, año en el que pidió bajar el monto.

EL MONTO QUE PAGA YAILIN LA MÁS VIRAL

La rapera se separó de Anuel AA (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Tras el anuncio de divorcio de Anuel AA y Yailin La Más Viral, a menos de un año de casados, se dio a conocer que la rapera dominicana habría pedido al cantante el pago mensual de 15 mil dólares por pensión de alimentos para la hija que tienen en común.

Información que fu negada por su abogado, quien reveló que su clienta solamente estaba buscando llegar a un acuerdo sobre la custodia y régimen de visitas, nada más.

EL MONTO QUE PAGA MARC ANTHONY

Marc Anthony debe dar bastante dinero a las madres de sus hijos (Foto: JC Olivera/AFP)

Marc Anthony es padre de siete hijos con cuatro mujeres diferentes. Según US Weekly, cuando se divorció de Dayanara Torres le dio 13.400 dólares mensuales para sus dos hijos durante los primeros diez años, pero en 2014 esta cifra se incrementó a 26.800 hasta que cumplieran 18 años.

Respecto a los hijos que tuvo con Jennifer López, los artistas acordaron que no estaban obligados a dar una manutención por sus mellizos. En cuanto a los hijos que tuvo con Debbie Rosado, se desconoce si desembolsó algo.

EL MONTO QUE PAGA ALEX RODRÍGUEZ

Alex Rodríguez llega a los premios de moda CFDA 2019 en el Museo de Brooklyn en la ciudad de Nueva York el 3 de junio de 2019 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Alex Rodríguez tuvo dos hijas con Cynthia Scurtis en la época en la que era el beisbolista mejor pagado. Tras su divorcio en 2008 tuvo que pagarle a su exesposa 115 mil dólares al mes para criar a sus pequeñas.

En 2018, él pidió la reducción de la cifra, pero no se sabe en qué quedó el proceso legal.

EL MONTO QUE PAGA FRANÇOIS-HENRI PINAULT

Cuando Salma Hayek y Francois-Henri Pinault llegaron a los premios Film Independent Spirit Awards 2018 en Santa Mónica, California, el 3 de marzo de 2018 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

Antes de que se case con Salma Hayek, François-Henri Pinault tuvo un hijo con la modelo Linda Evangelista. En 2012, acordaron el monto que iba a pagar por manutención, en aquel entonces el menor tenía 5 años.

Aunque no se supo el monto exacto, The New York Post informó que según fuentes cercanas él le entregó 46 mil dólares mensuales.