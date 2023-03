La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando controversia. Algunos temas de la exitosa artista colombiana han hecho referencia a la presunta infidelidad del futbolista retirado con Clara Chía Martí, por lo que todos los involucrados están en la mira de la prensa.

En ese sentido, el pasado 24 de febrero del 2023, la famosa intérprete y su compatriota Karol G lanzaron “TQG” (”Te quedo grande”), una canción con claras indirectas para su ex y su actual relación.

Además, tan solo unos días después, se estrenó la entrevista que la barranquillera concedió a Enrique Acevedo del programa “En Punto” de Televisa. En esta conversación, confesó que se sentía una mujer completa y ya no dependía de ningún hombre para ser feliz, entre otros tópicos importantes.

No obstante, un nuevo capítulo llega a la vida de estas celebs de España. Pues, ahora resulta que la actual novia de Piqué ya no teme mostrarse justo frente a Shakira, ya que fue vista visitando a los papás del antiguo deportista del F. C. Barcelona. Y recordemos que, tal como cantó Shakira en la “BZRP Music Sessions #53″, le dejaron “de vecina a la suegra”.

¿Quieres conocer más al respecto? A continuación, te revelamos los que sabemos sobre la reunión de Clara Chía Martí con los padres de Gerard Piqué tras el estreno de “TQG”.

LA VISITA DE CLARA CHÍA MARTÍ A LA CASA DE LOS PAPÁS DE GERARD PIQUÉ

El jueves 2 de marzo del 2023, Clara Chía Martí sorprendió a los periodistas que se encontraban fuera de la vivienda de los progenitores de Gerard Piqué. La chica hizo su aparición al lado de su pareja y evitó ser fotografiada durante su llegada.

Sin embargo, fue vista con una gran sonrisa en el rostro e ignoró las preguntas de los reporteros. Una actitud que ya es habitual en la dupla, tal como vimos en ocasiones anteriores.

Clara Chía y Gerard Piqué llegando a la vivienda de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu (Foto: Europa Press)

¿UNA PROVOCACIÓN A LA CANTANTE SHAKIRA?

Para muchos, la presencia de Clara en este hogar fue considerada como una provocación a Shakira, debido a que Montserrat Bernabeu y Joan Piqué son vecinos de la intérprete: la vivienda que comparte la colombiana con sus hijos está justo al lado.

Aunque se desconocen los detalles de lo que habría ocurrido tras cuatro paredes, se presume que la joven se habría reunido con los padres del ex futbolista. Al parecer, la relación de la chica con la familia de Piqué está en su mejor momento y por eso ya no teme lucirse con ellos.

Diversos medios plantean la teoría de que este acercamiento sería un mensaje hacia la colombiana, ya que los papás del español estarían cansados de los constantes ataques que recibiría su hijo a partir de los polémicos estrenos de la estrella de la música.