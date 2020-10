Dicen que los desafíos en Internet ya no son tan fáciles como antes. ¿Será cierto eso? Esta vez, traemos un reto viral que ha complicado a más de uno, aún más del tiempo estimado para resolverlo. Así que te mostraremos la imagen principal y no debes bajar más para resolverlo. ¿Te animas? Vamos con la nota.

Un nuevo reto viral que te traemos en Depor. Presta mucha atención a la siguiente nota y resuelve el desafío en el menor tiempo posible sin irte por las aristas. ¿Preparado? Comencemos.

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. En esta ocasión, el protagonista de este viral es un lápiz, pero no cualquiera. Es más, no es solo uno, sino tres que no están ‘normales’, sino uno está mordido, otro es pequeño y el tercero tiene dos puntas. Las personas deben intentar hallarlos en el menor tiempo posible. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, el tiempo es limitado.

Imagen viral

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos tres lápices, pero trata de hacerlo en menos de 30 segundos, aunque puedes resolverlo en menor tiempo. Ahora, si no consigues encontrarlas, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra el lápiz mordido, el más pequeño y otro con dos puntas. (Televisa)

El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Solución del reto viral

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral. Si miras detenidamente la imagen, los tres lápices se encuentran dispersos en toda la imagen, por lo que la única forma de hallarlos era viendo fijamente la foto. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Es normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.

Solución: aquí se ubican el lápiz mordido, el más pequeño y otro con dos puntas. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

