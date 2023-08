Cada 30 de agosto se celebra el día de Santa Rosa de Lima en el Perú y está demostrado que es uno de los momentos más religiosos del año. Uno de los atractivos más importantes es acudir al Pozo de los Deseos y dejar una carta con alguna petición. Sin embargo, la imposibilidad de hacerlo por distancia o temas de pandemia, creó la opción de realizarlo por internet. Entérate en la siguiente nota cómo puedes hacerlo.

Estas misivas son echadas al interior del pozo, en muchos casos luego de hacer largas colas que pueden tardar horas, pero que se han vuelto toda una tradición entre los peruanos. Muchos fieles se encontraban en la incertidumbre al no saber cómo podrían hacerle llegar sus peticiones a la primera Santa de América, por ello se implementó la posibilidad de hacerlo virtualmente.





¿Cómo enviar tu carta vía Whatsapp?

Debido a la pandemia y con el afán de evitar aglomeraciones, en el año 2021 se impuso la modalidad de envío a través de Whatsapp las cartas para Santa Rosa de Lima. El número de contacto es 934720733 y también se puede escribir al correo electrónico santarosa.correo@gmail.com.

Mediante ambas vías se podrá solicitar las cartas a Santa Rosa de Lima con el fin de enviarle tus más grandes deseos y orar por familiares, amigos y conocidos. Los encargados de esta gestión son los voluntarios de The Mission.





¿Qué pasa con las cartas del pozo de los deseos?

Las personas suelen lanzar sus cartas para pedir deseos, con la finalidad de ser iluminados por Santa Rosa de Lima. Sin embargo, hay varias especulaciones que, cada cierto tiempo, estas cartas son retiradas para evitar que el pozo esté lleno. Se presumen también que alguien baja para reciclarlas o tirarlas a la basura.

Otras noticias también apuntan que las cartas no han sido retiradas del fondo del pozo. Parece complicado de creer, pero la noticia viene cobrando mayor fuerza ya que la profundidad del pozo es algo que no tiene un cálculo exacto. Además, las condiciones de este no son las mejores.

¿Cómo se celebra el día de Santa Rosa de Lima?

Los ciudadanos poseen una tradición inamovible en diferentes partes de Lima e incluso llegan desde el extranjero, la finalidad es acudir al templo de Santa Rosa de Lima, ubicado en la avenida Tacna. Con misas y algunos recorridos comienza el homenaje. El pozo de los deseos es uno de los puntos más turísticos, donde los fieles escriben cartas y las lanzan como parte de sus peticiones.

El mismo 30 de agosto, sin importar el día que coincida con esta fecha, sale en procesión la imagen de Santa Rosa de Lima, que es trasladada por miembros de la Policía Nacional y de su hermandad de cargadores por la Plaza Mayor de Lima y por otras calles del centro.

Otras personas prefieren ir un poco más lejos de la capital y visitan Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta. En ese lugar se encuentra el santuario dedicado a la patrona de Lima, quien vivió en esas tierras entre los años 1596 y 1604.





