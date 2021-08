La nueva normalidad por la Covid-19 afectó sin duda al mundo artístico, donde sus trabajadores quedaron desempleados por las restricciones aplicadas en todo el mundo. Las estrellas del entretenimiento no fueron la excepción, pues, a pesar de su fama, muchos vieron sus sueños desvanecerse. Esta desolación la vivió temporalmente Amybeth McNulty, quien fue protagonista de ‘’Anne With an E’'.

La joven actriz de 19 años mantuvo un perfil bajo después de su exitoso protagónico en la serie canadiense ‘’Anne With an E’' y aunque intentó aumentar más proyectos a su lista, las nuevas medidas efectuadas por la pandemia retrasaron sus planes. Al verse limitada, Amybeth pensó que su fama no le duraría mucho y temió lo peor:

“Entré en una pequeña crisis: ¿Volveré a conseguir trabajo? ¿Es esto factible? ¿Puede pasar que no?”, comentó McNulty al medio ‘LA Times’. Afortunadamente, una luz se prendió al final del túnel y tras meses sin empleo, las propuestas empezaron a llegar. Su primer papel confirmado fue la película ‘’Black Medicine’’, pero eso no quedó ahí.

UNA PELÍCULA DE TEMER

En la recientemente estrenada ‘’Black Medicine’, la actriz da vida a Áine, una adolescente con diversos problemas que terminará atrapada entre una cirujana del mercado negro y un capo criminal. Amybeth señaló que su personaje “Ha tenido muchos traumas en su vida, pero es independiente y fuerte”. Sin duda, este film revela una nueva faceta de la joven estrella.

ALL MY PUNY SORROWS

Tras grabar ‘’Black Medicine’', le llegó la propuesta de participar en la producción ‘’All My Puny Sorrows’', la cual terminaría grabando durante la pandemia. En este film interpreta a Nora y comparte set con otras reconocidas estrellas como Mare Winningham, Donal Logue y Aly Mawji. La película se estrenará el próximo mes de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

‘’All My Puny Sorrows’' está escrita y dirigida por Michael McGown, y se basa en el libro de la escritora canadiense Miriam Toews. La trama gira en torno a dos hermanas, una famosa pianista y una apasionada que lucha por el amor y la vida. Son pocos los detalles que se conocen del papel que tendrá Amybeth pero se sabe que será un rol secundario.

OTROS PROYECTOS

La actriz de origen irlandes tiene otras dos producciones en la puerta del horno. La primera es la cinta ‘’Maternal’', que fue grabada en 2020 y está en etapa de post-producción; y la segunda es su participación en la cuarta temporada de la famosa serie juvenil ‘’Stranger Things’', donde caracterizará a una nerd llamada Vickie.