Para aquellos que son beneficiarios del subsidio colombiano y no tienen cuenta, se lo contamos a continuación. El Ingreso Solidario comenzó a destinarse a mediados de marzo, fechas en las que el gobierno de Iván Duque decidió que era prudente accionar el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 (coronavirus). Por aquel tiempo, el subsidio era de $160.000 pesos, pero la crisis fue más duradera de lo esperado y así se decidió ampliar el monto, primero a $320.000 pesos y ahora será de $480.000. ¿Cómo acceder al beneficio? ¿Cuándo cobrar? ¿Qué pasa si no cobré alguno de los subsidios? Más de dos millones de hogares ya cobraron, pero para los que no, aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué hacer si no tengo cuenta para recibir el IS?

Aquellas personas que hayan sido beneficiadas, pero no tienen cuenta en alguna entidad financiera (Nequi, Daviplata, Ahorro a la mano o Movii) serán contactados para la apertura de cuentas digitales. Una vez el proceso de apertura se haya realizado por parte de la entidad financiera, el subsidio será abonado en las siguientes 24 horas. Para ello, debes seguir los siguientes pasos detallados a continuación.

Ingrese los datos que le pide la aplicación

Posteriormente, recibirá un mensaje de texto con su cuenta habilitada

Eso será todo lo que tenga que hacer para recibir el subsidio su Ingreso Solidario

Ingreso Solidario $ 320.000 DNP: resuelve tus dudas y problemas para cobrar el subsidio colombiano. (Captura DNP)

¿Qué pasos se siguen para cobrar el subsidio económico?

Entra a https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ o haz CLICK en ESTE ENLACE

Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario” .

Luego debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot” .

Da clic en “Buscar”. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. De lo contrario te saldrá: “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario ".

Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

IMPORTANTE. Si no fuiste elegido, realiza la búsqueda con los datos de todos los miembros de tu familia que puedan cumplir con los requisitos del programa.

¿Cuándo se entregará el tercer giro?

Según fuentes del Departamento Nacional de Planificación -y ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-, el tercer giro del Ingreso Solidario comenzará a entregarse en la quincena de junio, es decir, desde la próxima semana. Además, se confirmó que el DNP ya no será el encargado del subsidio, sino el Departamento bajo tutela de Susana Correa.

“El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Departamento de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso este proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiendo contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto”, explica.

Como Efraín y Johana, hoy ya son 2'326.781 los ciudadanos que han recibido el Ingreso Solidario, programa creado para ayudar a las familias en condición de vulnerabilidad, que no reciben ayudas de otros programas del Estado y que se han visto afectados por la pandemia del COVID19 pic.twitter.com/Dev4qUrWgC — dnp_colombia (@DNP_Colombia) June 7, 2020

¿Por qué el DPS gestionará el Ingreso Solidario?

De acuerdo con el Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 812, a partir de la entrada en vigencia de este, Prosperidad Social se hará cargo del programa Ingreso Solidario, cuya transferencia de poderes, datos y demás se dará en el transcurso del mes.

“El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Departamento de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso este proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiendo contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto”, explica.

¿Puedo recibir el monto de los tres pagos a la vez?

El presidente de Colombia, Iván Duque confirmó en conferencia de prensa la fecha en la que se comenzaría a entregar el tercer giro del Ingreso Solidario, con lo que los beneficiados llegarán a $480.000. Sin embargo, hay quienes hicieron el cobro de uno o ninguno de los giros, por lo que muchos se preguntan si podrán cobrar los tres montos al mimos tiempo y la respuesta es que sí.

“En junio tendremos el tercer giro de Ingreso Solidario para las familias colombianas. Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a $480.000 que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, destacó el mandatario.

Ante la ampliación del aislamiento preventivo, el Gobierno determinó otorgar a las familias pobres y vulnerables una tercera transferencia del Ingreso Solidario por otros $160.000, que se empezará a girar desde mediados de junio. pic.twitter.com/gWjk7tLc55 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 30, 2020

Bancos en los que se puede cobrar el Ingreso Solidario

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes:

Nequi

Daviplata

Movii

Ahorro a la mano

Banco Agrario

Bancolombia

Es necesario completar los datos ingresados en el portal de DNP.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de yoga en casa: cómo estirar los abductores

MÁS VIDEOS DE TU INTERÉS

El drama de los peruanos en Nueva Jersey debido al coronavirus (Fuente: América TV)

Conronavirus en Perú: el drama de compatriotas que radican en New Jersey