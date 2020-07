De acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, al cierre del sábado 4 de julio, Argentina ha registrado 72,773 casos positivos y 1.437 fallecidos. El coronavirus en Argentina no para su avance y sigue atacando al país sudamericano, dejando consecuencias terribles. Ante estos números, una de las medidas que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández es aplicar una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. En tanto, los recuperados suman más de 245 mil. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, aseguró el presidente. Sigue el minuto a minuto de las últimas medidas que se tomarán en territorio argentino a través de Depor.com.

Coronavirus en Argentina, domingo 5 de julio: minuto a minuto

Buenos días. Te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, sábado 4 de julio

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, advirtió que los 15 días de endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pueden llegar a no ser suficientes para el objetivo de aplanar la curva y frenar el ritmo de contagios de coronavirus Covid-19 en la región. “Hay que ver si estos 15 días son suficientes para lograr ese objetivo. Lo vamos a saber en unos días porque esto es muy reciente” , expresó la funcionaria en diálogo con la radio La 990.

, expresó la funcionaria en diálogo con la radio La 990. Hospital en Argentina contiene el aliento y ruega por evitar la catástrofe. En el Hospital de Ezeiza, médicos y enfermeros ruegan por no colapsar debido a casos del nuevo coronavirus. La clínica a las afueras de Buenos Aires tiene una ocupación del 80% de camas en terapia intensiva por casos de covid-19 y también por otras patologías.

Hallan muerto a exsecretario de Cristina Fernández desaparecido desde el jueves. El cuerpo de Fabián Gutiérrez, exsecretario de la actual vicepresidenta, fue hallado en la localidad de Calafate, en la patagonia. De momento hay cuatro detenidos. El sujeto había declarado en el llamado “caso de los cuadernos”, sobre corrupción en la administración de los Kirchner.

La periodista de LA NACION especializada en ciencia y salud, Nora Bär, recibió el resultado positivo de Covid-19 y fue internada en el sanatorio de La Trinidad, de Palermo, luego de que se le diagnosticara también neumonía viral. Nora Bär había comenzado a tener fiebre el domingo pasado por la noche y el martes por la mañana amaneció con dolor de garganta.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Felipe Solá, destacó hoy el rol de los organismos multilaterales para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. “El mundo no estaba preparado para esta pandemia. Ni siquiera había un simulacro para saber cómo actuar ante una situación global como la actual”, planteó el Canciller.

Coronavirus en Argentina, viernes 3 de julio:

Los investigadores encontraron partículas de SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales de Florianópolis, capital de Santa Catarina, del 27 de noviembre. Se trata de la muestra más antigua del coronavirus encontrada en América hasta la fecha , explicó la investigadora Gislaine Fongaro, del Laboratorio de Virología Aplicada de la UFSC.

Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que reportaron nuevos casos son: Buenos Aires 1849, Ciudad de Buenos Aires 835, Catamarca 1, Chaco 37, Chubut 12, Córdoba 8, Entre Ríos 11, Jujuy 20, La Rioja 3, Mendoza 3, Neuquén 28, Río Negro 23, Salta 8, Santa Fe 5, Tucumán 2.

El Gobierno informó que 2845 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados llegaron a 72.786. En tanto, se reportaron 52 nuevas víctimas fatales y el total es de 1437. Los recuperados ya llegaron a 25.224.

“Estos 105 días sin casos nos han permitido preparar, con recursos nacionales, provinciales y municipales, todo el sistema de salud y seguridad para afrontar este escenario. Les pido responsabilidad social a todos”, agregó.

“Tras 105 días sin contagios, hemos detectado el primer caso positivo de Covid-19 en Catamarca . Es un transportista que fue aislado antes de ingresar a la Capital y está bajo control médico y seguimiento epidemiológico. Tenemos que cuidarnos entre todos con responsabilidad “, escribió Jalil.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta quincena de julio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

