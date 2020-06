Coronavirus en Argentina EN VIVO | El virus sigue atacando al país sudamericano y según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, hasta el lunes 29 de junio, Argentina ha registrado 62.268 casos positivos y 1.280 fallecidos. En tanto, los recuperados suman 21.138. Ante estos números, una de las medidas que ha tomado el Gobierno del presidente Alberto Fernández es aplicar una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, aseguró Fernández.

Sigue el minuto a minuto de las últimas medidas que se tomarán en territorio argentino a través de Depor.com.

Coronavirus en Argentina, martes 30 de junio: minuto a minuto

Buenos días te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, lunes 29 de junio: minuto a minuto

El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas el país ha registrado 2.335 nuevos casos de coronavirus y 48 personas han fallecido por covid-19. Con esto, en lo que va de la pandemia, Argentina ha registrado un total de 62.268 contagios y 1.280 muertos por SARS-CoV-2.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio negativo en la prueba de coroanvirus. Decidió hacerse el test porque estuvo en contacto con personas contagiadas. Así lo informó en su cuenta de Twitter: “Quiero contarles que al haber estado en una situación de exposición con personal que trabaja en mi hogar que resultara positivo de coronavirus, en el día de la fecha decidí realizarme el test de hisopado que dio resultado negativo”.

La Unión Europea presentó una lista de países a los que permitirá la entrada a su territorio: no se encuentran Argentina ni Rusia ni Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el fin de la pandemia de coronavirus “ni siquiera está cerca” pues, aunque algunos países han podido controlar los brotes, en otros está resurgiendo.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el nivel de actividad económica en el país cayó un 26,4% durante el mes de abril.

El ministro de Salud bonaerense pidió responsabilidad a los ciudadanos para evitar nuevos contagios de coronavirus. Esto cuando el AMBA está a punto de entrar en una cuarentena estricta del 1 al 17 de julio.

Expertos se encuentran trabajando para conocer qué efectos tiene la la melatonina en la prevención y tratamiento de la covid-19.

Los ciudadanos de la Plata que circulen por las calles sin permiso tendrán que pagar una multa de 133.250 pesos.

Se ha retirado unas 20.000 pruebas de detección rápida de Covid-19 en varios hospitales porteños después de saberse que eran defectusosos.

De los 13 fallecidos en las últimas horas que ha dado a conocer el Ministerio de Salud, 3 son hombres mientras que 10 son mujeres.

En su reporte matutino, el Ministerio de Salud informó de 13 nuevas muertes en Argentina. El total de fallecidos en el país por Covid-19 ya es de 1.245.

El Ministerio de Salud no elevó el número de casos confirmados desde anoche, por lo que la cifra sigue al borde de los 60.000 contagios confirmados, con 59.933.

Buenos días te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, domingo 28 de junio: minuto a minuto

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, definió hoy la situación en Argentina como “crítica, pero estable” frente al Covid-19 y pronosticó que aumentará la demanda de asistencia en los comedores en la próxima etapa del aislamiento, que se inicia el miércoles 1º en el AMBA. Si bien enumeró una serie de problemáticas producidas por efecto de la pandemia, marcó que hay “un Estado presente que ha volcado muchos recursos, sobre todo para la asistencia alimentaria”.

El padre del argentino Facundo Molares, acusado y detenido por sedición y terrorismo en la cárcel de Chonchocoro, apeló a su presidente Alberto Fernández para que gestione la repatriación y sea atendido al encontrarse “muy mal de salud” y temer por su vida en medio de la pandemia del coronavirus.

El Gobierno considera “una prioridad absoluta” el combate de la pesca ilegal. Así lo precisó en una entrevista con Télam el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, quien afirmó que en la actualidad se lleva adelante un “control muy férreo” en la Zona Exclusiva Económica (ZEE).

Científicos argentinos elaboraron un suero a partir de anticuerpos de caballos que logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en pruebas de laboratorio y, tras la aprobación de Anmat, se estima que durante julio comenzarán un ensayo clínico para probarlo en pacientes con enfermedad moderada a severa, anunciaron hoy los investigadores.

La Defensora de Niños y Adolescentes propuso crear un “ingreso universal” para esa franja etaria. En diálogo con Télam Marisa Graham anticipó que el tema debe ser un debate para después de la pandemia de coronavirus, y explicó que se trata de “tomar todas estas distintas asignaciones que reciben los niños y ponerlas debajo de un solo paraguas que sea este ingreso”.

Los principales monumentos de Argentina, como el Obelisco de Buenos Aires, se iluminarán este domingo, Día Internacional del Orgullo, con los colores de la bandera LGTBI, mientras que varios colectivos llamaron a colgar la bandera en las ventanas de un país que tiene sus mayores poblaciones en cuarentena.

El problema es el dengue, el tapabocas no sirve/sirve, el Covid muere con el calor: errores, dudas y fallidos en 101 días de cuarentena. La falta de certezas sobre la evolución del coronavirus se reflejó en las declaraciones de los funcionarios. El último interrogante: ¿será este el esfuerzo final?

El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte matutino diario que hubo diez nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y, así, el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia es de 1.217. En su reporte número 211, contó a su vez que la tasa de letalidad es del 2,1% y que son 26,6 el número de personas fallecidas cada millón de habitantes en el país. La edad promedia de las víctimas fatales es de 74 años.

En varios países se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que en circunstancias normales, organiza diferentes actos y marchas por las grandes ciudades. El coronavirus ha obligado a celebrarlo de manera virtual. En Argentina, los edificios públicos y los monumentos se iluminarán con los colores del arcoíris del movimiento por los derechos de los homosexuales. Los activistas locales han organizado una semana de eventos en línea, aunque en ese país el Orgullo Gay se celebra normalmente en noviembre.

La nueva fase impactará en la cantidad de camas de terapia ocupadas en al menos dos semanas. Los resultados tardarán hasta 20 días en hacerse notar en la cantidad de internaciones, debido al tiempo de aparición de los síntomas y complicaciones en quienes se contagien hoy. Hay 523 pacientes de coronavirus en unidades de cuidados intensivos.

Buenos días te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, sábado 27 de junio:

La Argentina, entre los países del mundo que más restringen la economía y la movilidad personal para combatir el coronavirus. Aparece cuarto, detrás de China, Italia y Perú, en un ranking elaborado con datos de la Universidad de Oxford sobre la extensión y severidad de las cuarentenas, pero se trata de un promedio de lo que va del año. Con las nuevas medidas podría llegar a ser el país más restrictivo del mundo en el combate al virus.

Un cura realizó un «exorcismo» para «expulsar al coronavirus» de Argentina. El curioso hecho se produjo el pasado jueves en la Catedral de Paraná, en la provincia de Entre Ríos,y fue protagonizado por el vicario general de la Arquidiócesis local y párroco del templo, Eduardo Tanger.

Un comerciante argentino cerrará su negocio tras 22 años debido a la crisis económica ocasionada por el coronavirus. El COVID-19 obligó a que los tiendas comerciales detengan sus actividades por disposición de los gobiernos. Esto ha ocasionado que los dueños se perjudiquen económicamente al no generar ingresos para pagar los servicios básicos.

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este sábado que se suspendió el pago de los retroactivos de las pensiones no contributivas solicitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, y justificó la decisión ante “la situación de emergencia sanitaria frente a la pandemia del coronavirus”.

Llegó la nieve a una Bariloche sin turistas. Las precipitaciones comenzaron el viernes y seguirán hasta el lunes. La ciudad permanece en estricta cuarentena ante el brote del coronavirus en Argentina. También nevó en Neuquén capital.

La Iglesia pide un ingreso universal de emergencia tras la pandemia de coronavirus. Sería para trabajadores de la economía popular, informales y para aquellos que tienen trabajos precarios y no cuentan con cobertura social. El presidente del Episcopado Argentino y Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, mencionó la la posibilidad de “instaurar un salario universal de emergencia” para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, “no solo para aquellos que trabajan en la economía popular sino para tantos trabajadores informales que tienen trabajos precarios y que no tienen cobertura social”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó hoy el acompañamiento de la sociedad a las medidas que se van adoptando en el marco del aislamiento social por coronavirus y sostuvo que el Gobierno nacional está “dispuesto a pagar todos los costos políticos para salvar vidas”, tras anunciar ayer el comienzo de una fase más restrictiva para el área metropolitana (AMBA).

Ocho nuevas muertes y 55.343 casos confirmados. El Ministerio de Salud informó este sábado por la mañana ocho nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.192 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 26,1 cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2,1% sobre los casos confirmados.

“El pueblo argentino está más atento que nunca al difícil momento de Brasil”. El Presidente agradeció un reconocimiento del ex presidente brasileño Lula por las acciones adoptadas por el gobierno argentino durante la pandemia por coronavirus. En un intercambio de mensajes en Twitter, Fernández sostuvo que “el compromiso de unidad” entre la Argentina y Brasil “es inalterable” y además le agradeció al ex mandatario brasileño sus elogios a las medidas de gobierno que se aplicaron en el país para “salvar vidas” durante la pandemia.

Anunciaron cierre casi total en el AMBA para frenar la curva de contagios. El Presidente Alberto Fernández aseguró que “vamos a volver a cerrar el AMBA para que la circulación caiga rápidamente'. Lo acompañaron Kicillof y Rodríguez Larreta.

La pandemia de coronavirus COVID-19 se ha expandido por casi todos los distritos y departamentos de la Argentina. Al 27 de junio en General Juan Madariaga, Buenos Aires , se registra un infectado desde el inicio de la pandemia. Estas cifras son recopiladas diariamente en base a reportes diarios de los partidos de la Provincia entre el equipo de LN Data y la Agencia AUNO de la UNLZ. Como no todos los partidos informan de manera proactiva la cantidad de casos, pueden diferir de los casos informados para la provincia de Buenos Aires por el Ministerio de Salud de la Nación.

Lula elogió a la Argentina en Twitter: la respuesta de Alberto Fernández. El expresidente brasileño dijo que, mientras ve como se salvan vidas en nuestro país, le duele ver como en su país no pueden actuar frente a la pandemia. “Cuando veo cuántas vidas se han salvado en Argentina, me duele mucho ver a mi propio país fuera de control, con ministros que no pueden actuar para proteger a nuestro pueblo y un presidente de la República que incluso se burla de la tragedia”, escribió.

Buenos días te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, viernes 26 de junio: minuto a minuto

Argentina anunció que hasta la fecha 18.416 pacientes se han recuperado.

El país también dio a conocer que 472 se encuentra internadas en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) y que los hospitales del AMBA están saturados.

Argentina también anunció que en las últimas 24 horas han fallecidos 34 pacientes a causa de la COVID-19

El país sudamericano registró al cifra récord de 2.886 nuevos contagios.

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, inauguró un hospital de nivel 3 en la ciudad de San Vicente. Este nosocomio permitirá atender a 100 mil personas en el noreste de la provincia.

Según la información del presidente Alberto Fernandez, Argentina tiene las tasas de incidencias y de fallecidos por COVID-19 más bajas de la región: registra 115,6 contagios por cada 100.000 habitantes y 25,3 fallecidos por cada millón de personas.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense dijo que el esfuerzo que se pide a la gente es “agotador y sabremos de la angustia, el cansancio y la bronca”, pero señaló que el incremento de las medidas de confinamiento servirán para “evitar algo peor que son las pérdidas irreparables”.

El presidente Alberto Fernández anunció cuarentena estricta en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) del 1 al 17 de julio.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, reveló que está convencido de que “la cuarentena evitó un colapso del sistema sanitario”. Además, resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre la Nación, la Provincia y la Ciudad en la lucha contra el coronavirus.

Buenos días te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, jueves 25 de junio: minuto a minuto

Argentina registra un total de 52.457 casos positivos y 1.150 fallecidos por COVID-19.

El país sudamericano reportó 34 personas fallecidos por COVID-19, una cifra menor a la de ayer, pero que mantiene en alerta al Gobierno de Alberto Fernández.

La cifra total de recuperados asciende a 14.788.

Argentina anuncia 2.606 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas.

El presidente Alberto Fernández hará un anuncio mañana al mediodía con las últimas medidas que tomará su Gobierno.

Del total de contagios confirmados, 1.060 (2,1 por ciento) son importados, 18.460 (37) son contactos estrechos de casos confirmados, 20.816 (41,8) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Los fallecidos por covid-19 fueron un hombre de 39 años que vivía en la provincia de Chaco; y tres de 84, 68 y 59 años residentes en la provincia de Buenos Aires. En la provincia también murieron tres mujeres de 62, 77 y 88 años; y una de 42 años que residía en la Capital Federal.

El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas fallecieron ocho personas con coronavirus, siete corresponden a pacientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y uno del Chaco. Con estos casos, la cantidad de fallecimientos se elevó a 1.124, en tanto que el total de personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia es de 49.851.

La oposición le pidió ayer al Gobierno que ofrezca explicaciones y aporte información detallada sobre el ingreso al país de diez respiradores donados desde China como apoyo para combatir el coronavirus.

Murió una beba de un año y es la víctima más joven del país. Su deceso ocurrió anteayer en un hospital público en donde estaba internada desde mediados de mayo.

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, miércoles 24 de junio: minuto a minuto

Tras haberse contagiado coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde recibió este miércoles por la tarde el alta médica del Hospital Llavallol donde estuvo 13 días internado y continuará recuperándose en su casa. La semana pasada se había sometido a una transfusión de plasma que lo ayudó a combatir el virus.

El Gobierno sostendrá la asistencia para el pago de salarios de junio, pero diferenciará las zonas con mayor nivel de contagios de coronavirus con aquellas que hayan pasado a una instancia de distanciamiento social. Además, limitará el tope de sueldos que estarán incluidos.

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) se mantendrá para regiones que continúen bajo aislamiento social. La ayuda oficial cubrirá hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires anunciaron que pagarán el medio aguinaldo de junio en tres partes a quienes ganen más de $80.000 de remuneración bruta. Todos cobrarán $40.000 de piso y el resto en los dos meses siguientes.

Por su parte, el Poder Judicial nacional hará lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires lo hará en dos cuotas, a quienes perciban salarios brutos de más de $50.000. Las empresas del sector privado deberán negociar con cada gremio de qué manera se abonará la primera mitad del Salario Anual Complementario, aunque la CGT se opone a abrir la discusión. En muchos casos, la gestión será empresa por empresa.

En una batalla contrareloj para intentar detener la creciente ola de contagios por coronavirus, y en vísperas de una reunión clave en Olivos, en la tarde-noche del jueves, el presidente Alberto Fernández y los gobiernos porteño y bonaerense definen por estas horas los términos de la “nueva fase” del aislamiento en la zona metropolitana, que comenzará el lunes próximo.

Durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, anunció que declara duelo en toda la provincia del Chaco durante el mes de julio, “en honor a las personas fallecidas por el coronavirus”. En ese sentido, las banderas tanto provincial como nacional, permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos del Chaco.

Cabe recordar que hasta la fecha en la provincia chaqueña se registraron 1.657 casos de COVID-19 y se reportaron 91 fallecimientos. Es la segunda provincia más afectada por la pandemia de coronavirus en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles siete nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y el total de víctimas fatales suma 1.085. Los casos positivos en el territorio ascienden a 47.216, de los cuales 13.816 lograron superar la enfermedad.

Las últimas víctimas fatales del país son cuatro hombres, dos de 81 y 57 años, de la provincia de Buenos Aires, y dos de 46 y 74 años, de Chaco. Y tres mujeres, dos bonaerenses de 82 y 80 años; y una de Neuquén, de 82 años.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

