El Coronavirus en Argentina no para su avance y sigue atacando al país sudamericano, dejando consecuencias terribles. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, hasta el jueves 2 de julio, Argentina ha registrado 67.197 casos positivos y 1.363 fallecidos. En tanto, los recuperados suman 24.186. Ante estos números, una de las medidas que ha tomado el Gobierno del presidente Alberto Fernández es aplicar una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, aseguró Fernández.

Coronavirus en Argentina, viernes 3 de julio:

las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

El Gobierno argentino confirmó 12 nuevas muertes, con lo cual el número de fallecidos asciende a 1,363. En cuanto a casos positivos, hay 67, 197 infectados, y 24, 186 personas ya se recuperaron

Con estos datos, la tasa de letalidad se mantiene en el 2%; mientras que la tasa de mortalidad es de 28.9 personas por cada millón de habitantes en Argentina.

Aunque la cantidad de contagios diarios de coronavirus en el Gran Buenos Aires supera a la de la ciudad de Buenos Aires desde hace casi un mes, la tasa de mortalidad por la pandemia en la Capital Federal sigue siendo la mayor de todo el país: con 503 fallecimientos hasta el domingo pasado, la Ciudad tiene 160 muertes por cada millón de habitantes, el cuádruple que el Gran Buenos Aires, donde la tasa de mortalidad es de 40 muertes cada millón de habitantes.

El Congreso está enfocado en cuatro grandes áreas: el endeudamiento de las empresas y las familias, los impuestos, el impulso a sectores afectados y los servicios y tarifas.

El Poder Legislativo está enfocado en el endeudamiento familiar y empresarial, los impuestos y las tarifas, entre otros. Hay proyectos más integrales, que hablan de un de alivio para pymes o monotributistas, y otros más enfocados en sectores, que van desde el turismo, pasando por los salones de eventos hasta las quinielas.

El Gobierno de centroizquierda del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre, ha lanzado medidas para asistir a trabajadores y familias de bajos ingresos, mientras que congeló las tarifas de servicios públicos para ayudar a la población durante el confinamiento obligatorio.

Los miles de negocios no esenciales como jugueterías, locales de ropa, bicicleterías e inmobiliarias tuvieron que volver a cerrar. Hay férreo control de las personas que necesitan acceder al centro de la ciudad.

Menos personas en las calles, casi nulo tráfico en las calles y la mayoría de los locales cerrados. Así era el aspecto del centro de Buenos Aires en el regreso a la cuarentena estricta que dictaminó el Gobierno de Alberto Fernández desde el martes 1 de julio.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta quincena de julio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

