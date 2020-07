Según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, Argentina ha registrado 77.815 casos positivos y 1.523 fallecidos. Ante estos números, una de las medidas que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández es aplicar una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. El coronavirus en Argentina no para su avance y sigue atacando al país sudamericano, dejando consecuencias terribles. Sigue el minuto a minuto de las últimas medidas que se tomarán en territorio argentino a través de Depor.com. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, aseguró el presidente. En tanto, los recuperados suman más de 28.531.

Hoy, el Ministerio de Salud informó que hoy hasta el momento se han registrado 16 fallecidos más, de los cuales 9 eran hombres y 7 mujeres.

El Gobierno recalcó que 28 mil 531 personas han logrado superar el coronavirus en territorio argentino.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suspendió el pago de las cuotas para los créditos vigentes por julio y agosto de su programa de financiamiento para jubilados y pensionistas.

Los bonos avanzaban hasta un 13% . Cerca de las 11.30, el Bonar 2020 y el Bonar 2024, emitidos bajo ley nacional, crecían 5% y 3,3%, respectivamente. El bono Discount DICAD avanzaba 12,9% y el bono centenario AC17, emitido bajo ley internacional, subía 4,8%.

Las acciones argentinas en Wall Street subían esta mañana hasta un 10% luego de conocerse la cuarta y última oferta que el Gobierno les hizo a los acreedores para renegociar la deuda soberana. Los bonos emitidos bajo ley internacional también mostraban tendencia positiva en los primeros minutos de la rueda.

Por tercer mes consecutivo, junio cerró con una inflación por debajo del 2 por ciento. Los analistas privados anticipan que el costo de vida volvió a ubicarse en una escala que oscila entre 1,7 y 1,9%, como se viene repitiendo desde abril, aunque a la vez advierten que este escenario de inflación relativamente baja con emisión récord difícilmente pueda mantenerse cuando se levante la cuarentena.

La tasa de letalidad ha bajado al punto de haber superado a países de la región que hasta hace poco mostraban una mejor performance que la Argentina, como Chile y (aunque con cifras mucho más bajas) Uruguay.

La tasa de muertos es hoy del 1,94 por ciento. Esto significa que de cada 100 personas que contraen el virus, menos de dos mueren.

Los contagios superan en más de 6.000 a los del país usado por Alberto Fernández en sus filminas para marcar diferencias. A la vez, la tasa argentina de muertes llegó a un piso récord y es una de las más bajas del mundo.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta quincena de julio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

