La pandemia de coronavirus Argentina sigue en alza. Según los últimos reportes, desde que inició la pandemia, el país sudamericano ha registrado 55.343 casos positivos y 1.184 fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, los recuperados suman 18.416. Ante estos números, El Gobierno ha decretado una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, señaló el presidente argentino Alberto Fernández.

Coronavirus en Argentina, sábado 26 de junio: minuto a minuto

Coronavirus en Argentina, viernes 26 de junio: minuto a minuto

Argentina anunció que hasta la fecha 18.416 pacientes se han recuperado.

El país también dio a conocer que 472 se encuentra internadas en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) y que los hospitales del AMBA están saturados.

Argentina también anunció que en las últimas 24 horas han fallecidos 34 pacientes a causa de la COVID-19

El país sudamericano registró al cifra récord de 2.886 nuevos contagios.

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, inauguró un hospital de nivel 3 en la ciudad de San Vicente. Este nosocomio permitirá atender a 100 mil personas en el noreste de la provincia.

Según la información del presidente Alberto Fernandez, Argentina tiene las tasas de incidencias y de fallecidos por COVID-19 más bajas de la región: registra 115,6 contagios por cada 100.000 habitantes y 25,3 fallecidos por cada millón de personas.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense dijo que el esfuerzo que se pide a la gente es “agotador y sabremos de la angustia, el cansancio y la bronca”, pero señaló que el incremento de las medidas de confinamiento servirán para “evitar algo peor que son las pérdidas irreparables”.

El presidente Alberto Fernández anunció cuarentena estricta en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) del 1 al 17 de julio.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, reveló que está convencido de que “la cuarentena evitó un colapso del sistema sanitario”. Además, resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre la Nación, la Provincia y la Ciudad en la lucha contra el coronavirus.

Coronavirus en Argentina, jueves 25 de junio: minuto a minuto

Argentina registra un total de 52.457 casos positivos y 1.150 fallecidos por COVID-19.

El país sudamericano reportó 34 personas fallecidos por COVID-19, una cifra menor a la de ayer, pero que mantiene en alerta al Gobierno de Alberto Fernández.

La cifra total de recuperados asciende a 14.788.

Argentina anuncia 2.606 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas.

El presidente Alberto Fernández hará un anuncio mañana al mediodía con las últimas medidas que tomará su Gobierno.

Del total de contagios confirmados, 1.060 (2,1 por ciento) son importados, 18.460 (37) son contactos estrechos de casos confirmados, 20.816 (41,8) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Los fallecidos por covid-19 fueron un hombre de 39 años que vivía en la provincia de Chaco; y tres de 84, 68 y 59 años residentes en la provincia de Buenos Aires. En la provincia también murieron tres mujeres de 62, 77 y 88 años; y una de 42 años que residía en la Capital Federal.

El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas fallecieron ocho personas con coronavirus, siete corresponden a pacientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y uno del Chaco. Con estos casos, la cantidad de fallecimientos se elevó a 1.124, en tanto que el total de personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia es de 49.851.

La oposición le pidió ayer al Gobierno que ofrezca explicaciones y aporte información detallada sobre el ingreso al país de diez respiradores donados desde China como apoyo para combatir el coronavirus.

Murió una beba de un año y es la víctima más joven del país. Su deceso ocurrió anteayer en un hospital público en donde estaba internada desde mediados de mayo.

Coronavirus en Argentina, miércoles 24 de junio: minuto a minuto

Tras haberse contagiado coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde recibió este miércoles por la tarde el alta médica del Hospital Llavallol donde estuvo 13 días internado y continuará recuperándose en su casa. La semana pasada se había sometido a una transfusión de plasma que lo ayudó a combatir el virus.

El Gobierno sostendrá la asistencia para el pago de salarios de junio, pero diferenciará las zonas con mayor nivel de contagios de coronavirus con aquellas que hayan pasado a una instancia de distanciamiento social. Además, limitará el tope de sueldos que estarán incluidos.

El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) se mantendrá para regiones que continúen bajo aislamiento social. La ayuda oficial cubrirá hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires anunciaron que pagarán el medio aguinaldo de junio en tres partes a quienes ganen más de $80.000 de remuneración bruta. Todos cobrarán $40.000 de piso y el resto en los dos meses siguientes.

Por su parte, el Poder Judicial nacional hará lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires lo hará en dos cuotas, a quienes perciban salarios brutos de más de $50.000. Las empresas del sector privado deberán negociar con cada gremio de qué manera se abonará la primera mitad del Salario Anual Complementario, aunque la CGT se opone a abrir la discusión. En muchos casos, la gestión será empresa por empresa.

En una batalla contrareloj para intentar detener la creciente ola de contagios por coronavirus, y en vísperas de una reunión clave en Olivos, en la tarde-noche del jueves, el presidente Alberto Fernández y los gobiernos porteño y bonaerense definen por estas horas los términos de la “nueva fase” del aislamiento en la zona metropolitana, que comenzará el lunes próximo.

Durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, anunció que declara duelo en toda la provincia del Chaco durante el mes de julio, “en honor a las personas fallecidas por el coronavirus”. En ese sentido, las banderas tanto provincial como nacional, permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos del Chaco.

Cabe recordar que hasta la fecha en la provincia chaqueña se registraron 1.657 casos de COVID-19 y se reportaron 91 fallecimientos. Es la segunda provincia más afectada por la pandemia de coronavirus en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles siete nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y el total de víctimas fatales suma 1.085. Los casos positivos en el territorio ascienden a 47.216, de los cuales 13.816 lograron superar la enfermedad.

Las últimas víctimas fatales del país son cuatro hombres, dos de 81 y 57 años, de la provincia de Buenos Aires, y dos de 46 y 74 años, de Chaco. Y tres mujeres, dos bonaerenses de 82 y 80 años; y una de Neuquén, de 82 años.

Coronavirus en Argentina, martes 23 de junio: minuto a minuto

Según un estudio en Argentina, dos de cada tres personas de terapia intensiva con COVID-19 llegaron a la internación sin diagnóstico de la enfermedad, lo que podría ser causado, entre otros factores, por una posible subestimación de los síntomas por parte de las personas afectadas.

“Lo que encontramos analizando los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación hasta el 21 de junio es que de los 878 pacientes que habían requerido cuidados intensivos y había registro de cuándo los hisoparon, dos de cada tres fueron diagnosticados el día que ingresaron a terapia o después”, indicó el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, adelantó que lanzarán en los próximos días de una nueva herramienta de comunicación denominada MAGYP-COVID 19 que proveerá información esencial para incrementar la seguridad sanitaria y garantizar el buen funcionamiento logístico agropecuario para el tráfico de mercadería primaria tanto para el mercado interno como para la exportación.

Las autoridades del gobierno de la Ciudad y la Provincia coinciden en que para reducir el número de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y evitar que el sistema de salud colapse es necesario volver a la fase 1 de la cuarentena por un período no menor a los 15 días.

La Ciudad de Buenos Aires siguió a la Nación y también pagará el medio aguinaldo en dos cuotas, informó este martes el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Este martes, el ministro de Salud, Ginés González, aclaró que si sigue el ritmo de contagios “podría haber un problema en un tiempo no demasiado largo”.

Además, explicó que están ocupadas cerca del 50% de las 11.500 camas que hay en todo el país, por pacientes con diversas patologías. De ese total 393 son usadas por personas que tienen COVID-19, lo que representa un porcentaje menor al 4%.

Este martes, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof llegaron a un acuerdo: volver a la fase 1 de la cuarentena para poner un freno al aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión se dará a conocer el fin de semana.

La medida podría anunciarse con un nuevo nombre pero el objetivo es que la cuarentena sea lo más parecido al 20 de marzo. Esta nueva etapa del aislamiento se extendería hasta el 12 de julio.

“Novak Djokovic es anti cuarentena, organizó un torneo de tenis sin protocolos y dio positivo en coronavirus junto a otros tenistas”, advirtió el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán.

Gollán, a través de su cuenta oficial de Twitter, pidió concientización sobre los cuidados que se deben tener para evitar contagios de COVID-19, a poco de que se defina si se endurece el aislamiento en el área metropolitana por el aumento de casos.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

