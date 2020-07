Coronavirus en Argentina EN VIVO Y EN DIRECTO, HOY 10 de julio | Según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, Argentina ha registrado 90.680 casos positivos y 1.720 fallecidos. Ante estos números, una de las medidas que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández es aplicar una cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 1 al 17 de julio. El coronavirus en Argentina no para su avance y sigue atacando al país sudamericano, dejando consecuencias terribles. Sigue el minuto a minuto de las últimas medidas que se tomarán en territorio argentino a través de Depor.com. “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país para evitar la expansión del virus”, aseguró el presidente. En tanto, los recuperados suman más de 38.313.

Coronavirus Argentina, viernes 10 de julio: minuto a minuto

Miles de comercios bajan sus persianas por el coronavirus y las bajas en el consumo que genera la cuarentena obligatoria. Pero hay otra realidad: los que sobreviven a pesar de todo y aquellos a los que directamente les va mejor que antes.

Cae la ilusión del Interior sin Covid y 15 provincias suman casos a diario. Eran el “oasis” del país. Habían relajado la cuarentena. Pero volvieron los contagios por goteo de modo sostenido. Y con cifras muy menores al AMBA, ajustaron otra vez el aislamiento por miedo a que se dispare la curva.

Buenos días. Te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus Argentina, jueves 9 de julio: minuto a minuto

El Ministro de Turismo y Deportes recalcó hoy que “no están dadas las condiciones en el AMBA” para la vuelta de los equipos de fútbol a los entrenamientos.

El Ministerio de Salud informó esta mañana 13 nuevos fallecimientos por coronavirus en Argentina, lo que elevó a 1.707 la cifra de muertos desde marzo, cuando se declaró la pandemia, con una tasa de letalidad de 1,96% sobre los casos confirmados.

”Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario; no hay que subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas”, declaró Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

Este miércoles fueron confirmados 3.604 nuevos casos de COVID-19 y 51 personas fallecidas: 40 en el informe nacional vespertino y 11 en el matutino. Con estos registros, suman 87.030 positivos en el país y 1.694 muertes.

Del total de esos casos, 1.074 (1,2%) son importados, 29.747 (34,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 41.495 (47,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Muchos usuarios reportaron en las redes sociales problemas con sus permisos de circulación. La falla es que, aunque sean esenciales, en la app CuidAr no ven la autorización para poder moverse durante la cuarentena.

La alternativa habitual es descargar el PDF desde argentina.gob.ar/circular , pero la página tampoco está funcionando. Un cartel indica que están “trabajando para que en las próximas horas puedas tramitar tu permiso de circulación”.

Latam confirmó este miércoles que dejará de operar en la Argentina. Así se lo comunicó la compañía al Ministerio de Trabajo de la Nación y a los representantes gremiales que participaron de la primera audiencia de conciliación del Procedimiento Preventivo de Crisis, instancia previa a la desvinculación de trabajadores.

El Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se mostró optimista con los resultados que se obtendrán una vez que finalice esta vuelta a la Fase 1 del aislamiento obligatorio y aseguró: “Estamos haciendo todo lo necesario para que a partir del 18 la cuarentena estricta pueda cambiar”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 11 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y el total de víctimas fatales ascendió a 1654. Los casos positivos del país suman 83.426 y 36.502 lograron recuperarse.

Al momento, hay 646 pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el 91% en centros de salud de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. La ocupación general de camas críticas del país es del 52%, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del 60,3%.

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti destacó este miércoles: “Hoy es el primer día que desciende la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva desde el comienzo de la pandemia. Ayer había 688 y hoy hay 646. Veremos cómo evoluciona este indicador”.

Buenos días. Te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta quincena de julio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

