El coronavirus en Argentina sigue golpeando fuerte. Y en su avance continúa cobrando la vida de muchos ciudadanos, aunque con mayor incidencia en la provincia de Buenos Aires. Por ello, el presidente Alberto Fernández tomó medidas drásticas para contener la propagación de la nueva enfermedad que está afectando al mundo, como cerrar la frontera y ordenar el aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril, fecha en la que se estima que se vuelvan a las actividades, pero solo algunos rubros. Mientras la economía está parada, el país argentino ya cuenta con más de 3 mil casos confirmados y 159 nueves muertes, según informes oficiales hasta hoy, 24 de abril, por la mañana. Conoce todos los detalles de cómo avanza el COVID-19 en este país.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en el territorio argentino.

Coronavirus Argentina | A la mala noticia de los contagios masivos entre el personal de la salud en el hospital Belgrano de San Martín, ahora se le suma el hospital Paroissien de La Matanza , donde hay, al menos, siete infectados por Covid-19.

Coronavirus Argentina | Son tres las principales especialidades que ya están pidiendo a la población y a las autoridades sanitarias que no las descuiden, tras más de un mes de una cuarentena que se muestra exitosa para detener la diseminación del Covid-19: cardiología, oncología y neurología (por los accidentes cerebro vasculares).

Coronavirus Argentina | El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica - ARI presentó un proyecto de ley en para agravar las penas de los delitos que se cometieran contra la administración pública en los casos en que quienes lo cometan se aprovechen de situaciones excepcionales , por ejemplo, una pandemia como la del COVID-19.

Coronavirus Argentina | La nueva embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, fue autorizada a viajar a Roma para asumir en su cargo en la sede diplomática y así iniciar su misión como la primera mujer representante ante el Vaticano en la historia de la diplomacia argentina .

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández teme que una “chispa” dispare los contagios y quiere mantener un aislamiento rígido. Este jueves hablará con los expertos para analizar las medidas que vienen.

Coronavirus Argentina | Las nuevas cifras oficiales que ha dado a conocer el Gobierno muestran un aumento en los casos a 3,288 positivos y 159 muertes por coronavirus.

Coronavirus Argentina | A partir del viernes se empiezan a realizar testeos rápidos en estaciones de tren. Comenzarán por Constitución y luego lo extenderán a las otras terminales ferroviarias.

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández recibirá este mediodía al comité de infectólogos y expertos que lo asesora en el combate contra la expansión del coronavirus, para tratar la flexibilización de la cuarentena en algunas provincias y localidades.

Coronavirus Argentina | La Provincia asistirá con 8 mil millones de dólares a los municipios por la crisis a partir del coronavirus. Será por la baja en la recaudación a partir del impacto de la pandemia y las restricciones de actividades por la cuarentena obligatoria.

¿Se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último viernes que la cuarentena total se extendió hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Sin embargo, este jueves hubo una reunión entre el mandatario y el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la extensión de la cuarentena en el país preventivo y obligatorio.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

