El coronavirus en Argentina sigue cobrando la vida de más personas, especialmente de personal médico. De acuerdo al último reporte dado por las autoridades sanitarias, los casos de contagio de coronavirus sumán más de 6.5 mil en todo el territorio. Al respecto, el presidente Alberto Fernández ha dispuesto la ampliación de la cuarentena hasta el domingo 24 de mayo, con el objetivo de controlar la propagación del virus y poder pronto llegar a la meseta de infectados. Las muertes también se van incrementando, principalmente en la capital. De momento, más de 300 muertes se han reportado, incluyendo personal que laboraba en los hospitales. En provincias como las de Buenos Aires se mantendrán las políticas de confinamiento, mientras que en otros como Jujuy, Mendoza y Salta se podrá tener más facilidad para la apertura de actividades económicas.

En Depor.com te mostraremos todas las incidencias y el minuto a minuto de este nuevo día de batalla que planteará el país contra la enfermedad que puso en jaque al mundo y lo detuvo por varios meses, ocasionando muertes y muchos desempleos.

Coronavirus en Argentina, jueves 14 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días, te presentamos las últimas noticias en Argentina.

Coronavirus en Argentina, miércoles 13 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Los geriátricos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires piden que las autoridades sanitarias de ambas jurisdicciones y del PAMI empiecen a realizar pruebas de PCR a los empleados de las residencias, es decir, los hisopados.

Coronavirus Argentina | El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, dejó en claro que todavía falta mucho para que vuelva a rodar la pelota. “ Para la normalización del fútbol entiendo que falta mucho. Hay que escuchar a los que saben, que ven para septiembre una fecha probable ” sostiuvo.

Coronavirus Argentina | En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES comenzará a abonar un pago único extraordinario de $1600 a 540 mil jubilados, en reemplazo de bolsón de alimentos. El concepto será incorporado al recibo de haberes y varía según la zona geográfica.

Coronavirus Argentina | El Senado​ inició este miércoles la primera sesión virtual de su historia, en la que se debaten los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández.​

Coronavirus Argentina | Juan Radovich, maestro de una escuela rural que viajó tres días en moto para llevarle la tarea a sus alumnos. Este docente ha recorrido 300 kilómetros para llegar a la casa de sus alumnos.

Coronavirus Argentina | Un total de 110 personas fueron aisladas tras confirmarse en la noche del martes que una mujer que estuvo ocho días internada en el Hospital San Martín de La Plata por un accidente cerebrovascular (ACV), y que murió el domingo, tenía coronavirus.

Coronavirus Argentina | Comercios, mudanzas, servicio doméstico, deportes individuales, bares y restaurantes en Jujuy, Mendoza y Salta, tal y como autorizó el Gobierno Nacional.

Coronavirus Argentina | El Ministro de Salud dijo que en unos días se podrá determinar si hay un aumento de la circulación de la enfermedad. Resaltó la fortaleza del sistema sanitario del país.

Coronavirus Argentina | En el reporte diario que emite la cartera sanitaria, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, añadió que son 6.563 los positivos y que el 94% de los detectados ayer se dieron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires.

Coronavirus Argentina | Buenos días, te presentamos las noticias que se desarrollen este miércoles.

Coronavirus en Argentina, martes 12 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Del total de casos, 188 corresponden a CABA quedando como el primer distrito víctima de la pandemia. Lo peor está en la cantidad de positivos en barrios de emergencia y geriátricos.

Coronavirus Argentina | Las autoridades sanitarias informaron sobre dos pacientes fallecidos, con lo que ya suman 319 los decesos vinculados al COVID-19. En el parte matutino de este 12 de mayo, se contabilizaban 6.278 contagiados y 317 muertos.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este martes 285 nuevos casos de coronavirus , la cifra más elevada que se registró en un solo día desde que comenzó la pandemia en el país suramericano. Con estos datos, el total de infectados en el territorio asciende a 6,563 .

Coronavirus Argentina | Endeavor, la organización de apoyo a los emprendedores, dio una conferencia virtual para analizar las oportunidades que representa la crisis. En ese marco, destacaron la reinvención que tuvieron algunos emprendedores para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus .

Coronavirus Argentina | Hay alrededor de 100 jóvenes argentinos en Suecia, pero entre 50 y 60 de ellos están en una situación desesperante: se les venció su visa, están sin seguro médico, no pueden trabajar y están por quedarse sin ahorros. Ellos han aprovechado para solicitar la repatriación.

Coronavirus Argentina | La directora gerente del FMI , Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo está “muy interesado en apoyar” a la Argentina, en la “lucha” del país contra el coronavirus y el “problema de la sostenibilidad de la deuda”.

Coronavirus Argentina | WeWork, la empresa internacional líder en alquiler de espacios de trabajo colaborativo y oficinas ya diseñó un plan que incluye la adaptación de sus espacios a la nueva realidad, además de medidas de sanitización y prevención conforme a las normativas sanitarias.

Coronavirus Argentina | Un 9 por ciento de los infectados de coronavirus Covid-19 en el país son niños y adolescentes de hasta 19 años, según consignó hoy el informe diario del Ministerio de Salud de la Nación.

Coronavirus Argentina | Ningún alumno del país, tanto de escuelas públicas como privadas, será calificado mientras las clases presenciales estén suspendidas. El proceso de enseñanza a distancia no incluirá nota para ninguno de los niveles obligatorios: inicial, primaria y secundaria.

Coronavirus Argentina | La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó además que “hay un leve aumento” en relación al porcentaje acumulado de positividad (8,66 por ciento) de los ya 87.547 test realizados.

Coronavirus Argentina | Son 317 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina

Coronavirus Argentina | A partir de hoy habrá mayor flexibilización de actividades económicas en algunos municipios bonaerenses, en pleno aislamiento por el coronavirus . El Gobierno bonaerense habilitó el funcionamiento de nuevos rubros en las localidades de General Pueyrredón, Avellaneda, Luján, Tigre y Merlo.

Coronavirus Argentina | Buenos días, te presentamos la última información que ocurre en este país.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.