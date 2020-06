Coronavirus en Argentina | Mientras el presidente de la República, Alberto Fernández, analiza una nueva extensión del aislamiento social obligatorio que en principio debería terminar el 7 de junio; el coronavirus continúa su avance furioso. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, ayer lunes 1 de junio se registró 17.415 casos confirmados. Además, se reportaron 556 muertes hasta el momento. Sigue todas las incidencias en Depor.com.

Coronavirus en Argentina, martes 2 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, lunes 1 de junio: minuto a minuto

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 564 nuevos casos de coronavirus y 17 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

De esta manera, el total de contagiados llegó a 17.415 y el número de víctimas fatales a 556, según el boletín epidemiológico de la autoridad sanitaria nacional.

En un geriátrico de Colegiales se registraron 40 casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Mientras tanto, en otra residencia para mayores, ubicada en San Cristóbal, se detectaron otros 12. En total, entre ambos, hay 52 casos. Según se informó, todos los afectados fueron derivados a centros de salud y se encuentran en tratamiento.

El presidente Alberto Fernández inauguró este lunes el Hospital Solidario COVID-19 Austral, destinado a tratar pacientes sin cobertura médica, montado en el predio de Pilar de la Universidad Austral. En conferencia de prensa, les agradeció a los empresarios y voluntarios que hicieron posible el proyecto y dijo que la preocupación común es la de “salvar vidas”.

“La pandemia nos condena al dolor, que va desde estar aislado hasta el malestar económico”, aseguró Fernández, pero volvió a remarcar que esto último “es producto del coronavirus y no de la cuarentena”.

La zona metropolitana es la que tiene más casos de coronavirus, y en los centros de salud se destinaron áreas para atender a los pacientes con COVID-19. En relación a la disponibilidad de camas para terapia intensiva en Provincia hay 4660 plazas, con una ocupación mayor al 40%. Mientras que en la Ciudad hay 300, de las que están ocupadas más de un tercio.

El Gobierno extenderá la cuarentena para esta región por otros 15 días, del 8 al 21 de junio. En esta nueva etapa no habría flexibilizaciones de actividades en el Área Metropolitana.

Lo decidieron los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, de la Ciudad, Fernán Quirós, y de la Provincia, Daniel Gollán, en una reunión secreta que tuvieron el viernes a la noche. En el encuentro analizaron variables como la capacidad de reproducción del virus y el aumento de contagios.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes dos nuevos muertos por coronavirus en el país y suman 541. El total de casos confirmados es de 16.851 de los cuales 5.521 lograron recuperarse.

Del total de los infectados, el 9,8% son trabajadores del sistema de salud. Y hay 272 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Coronavirus en Argentina, domingo 31 de mayo: minuto a minuto

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 637 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

De esta manera, el total de contagiados llegó a 16.851 y el número de víctimas fatales a 539, según el boletín epidemiológico de la autoridad sanitaria nacional.

La producción de las pymes industriales cayó 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado por la cuarentena, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la comparación mensual, la actividad en las pequeñas y medianas fábricas se desplomó 37%. Los 11 rubros industriales que releva CAME entre 300 pymes de todo el país registraron caídas, aunque con menor intensidad en las empresas con más de 50 empleados, donde el declive anual fue de 44,9%.

Un geriátrico de San Cristóbal registró 12 casos confirmados de coronavirus, 5 negativos y 4 que están siendo analizados. Las autoridades decidieron testear al personal y a los residentes después de que a comienzos de mayo dos empleados dieran positivo.

Las autoridades sanitarias de Necochea aislaron a 150 personas por temor a que expandan el brote de coronavirus detectado en un baby shower clandestino.

La secretaria de Salud de la ciudad balnearia Ruth Kalle explicó que una mujer que participó del evento “había tenido contacto con una persona que estuvo en Buenos Aires en un procedimiento quirúrgico en el Sanatorio Güemes”.

Ante las manifestaciones en contra de la cuarentena, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Gollán advirtió: “Si se levanta la cuarentena, en 15 días vamos a tener cadáveres apilandose en las calles, como pasó en Manaos o en Nueva York”.

Hay dos nuevas víctimas por coronavirus y ascienden a 530 los muertos por la enfermedad, informó el Ministerio de Salud en el reporte diario. Se trata de dos mujeres de 72 y 47 años que vivían en la Ciudad. Hay 16.214 casos y 256 pacientes internados en terapia intensiva, mientras que 5336 personas recibieron el alta.

El sábado se realizaron 4663 nuevas muestras y desde el inicio del brote se hicieron 160.070 pruebas, lo que equivale a 3527,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta este domingo a primera hora es de 117.034 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico).

¿Hasta cuando se amplió la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 24 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

