En las últimas 24 horas, según los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación, desde el cierre del domingo, hoy lunes 15 de junio se registran un total de 30,282 casos confirmados de COVID-19. En esta misma línea, las víctimas fatales que ha dejado este virus aumentan a 815. Nada ha cambiado, el coronavirus en Argentina sigue causando estragos en el país. El nuevo coronavirus sigue en alza. Por otro lado, ya son 9070 las personas recuperadas en Argentina. No te pierdas los detalles en la siguiente nota. Mira el minuto a minuto y todas las incidencias a través de la página web de Depor.com.

Coronavirus en Argentina, lunes 15 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, domingo 14 de junio:

Alberto Fernández habló de restringir transporte y salidas a correr en la Ciudad. El Presidente afirmó que la pandemia “ha tomado un ritmo que ya debe preocuparnos” y adelantó que revisarán medidas. “Le escribí a Horacio y le dije: ‘Che, esto así no funciona’”. Así describió el presidente Alberto Fernández su reacción con la cantidad de runners que coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires el 8 de junio, el primer día de la habilitación para correr en medio de la pandemia de coronavirus.

Hay una nueva trabajadora de la salud infectada con coronavirus. Se trata de una médica residente de 30 años procedente de Bolivia que trabaja en el Higa. Además, entre los casos sospechosos hay una persona fallecida.

Siguiendo los parámetros que se registran en todo el país, llegó el turno de que Pinamar vuelva a registrar un caso de Covid-19. Luego de los dos primeros contagios detectados a principios de abril pasado, en el distrito habían pasado más de 70 días sin reportar nuevos pacientes por coronavirus.

Productores reclaman habilitar conexiones interprovinciales. Los trabajadores se manifestaron en la ruta 34, que separa Santa Fe y Santiago del Estero. Acusaron que desde hace una semana no pueden cruzar el límite para poder atender sus campos.

El expresidente y actual senador de Argentina, Carlos Menem, fue hospitalizado el último sábado en un centro asistencial de Buenos aires debido a un cuadro de neumonía severa. Según sus abogados, el legislador pasó por la prueba del hisopado para descarte del coronavirus, sin embargo, el resultado fue negativo.

Coronavirus en Argentina, sábado 13 de junio

Alberto Fernández anunció que viajará a Rosario el próximo sábado con motivo del Día de la Bandera, según informó Noticias Argentinas. En relación adelantó que una posibilidad es tomarle a los alumnos de cuarto grado el juramento de manera virtual, ya que, a raíz del COVID-19, los niños no están asistiendo a las escuelas de forma presencial. Acorde con NA, el mandatario aseveró que se trata de un acto al que “tiene que ir”, pero que debido a la pandemia llevarán adelante la celebración de una manera “más cuidadosa”.

8 marineros de la embarcación pesquera «Santorini» dieron positivo a COVID-19 ayer en la noche, cuando estaban en el Puerto de Comodoro Rivadavia. El director del Hospital Santa Teresita de Rawson, Cristian Setevich, aclaró la situación de los infectados que esta medianoche debieron ser hospitalizados en Comodoro.

Gobierno argentino autoriza vuelta al entrenamiento de sus atletas olímpicos. Autorizaron a retornar a los atletas a sus rutinas de entrenamiento que ya tienen garantizada su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo.

Una iglesia de la ciudad argentina de San Lorenzo ha abierto como bar, con mesas y religiosos ataviados como camareros, en protesta por lo que consideran un agravio para los cultos, ya que la normativa del gobierno provincial solo permite ceremonias religiosas con hasta diez asistentes mientras que los bares tienen menos restricciones.

Un funcionario del gobierno de Kicillof que estuvo reunido con Martín Insaurralde dio positivo por COVID-19. Se trata del vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti. De la misma reunión había participado Federico Thea, secretario general de Gobierno de la Provincia, pero el resultado del test dio negativo.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

