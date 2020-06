La epidemia continúa su avance furioso por todo el país. Minuto a minuto y todas las incidencias a través de Depor.com. El coronavirus en Argentina sigue cobrando víctimas en el país. Según datos recogidos del Ministerio de Salud de la Nación, actualizado al inicio de este lunes 8 de junio, Argentina registra un total de 22,007 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 6167 lograron recuperarse. Por otro lado, el país ya tiene 648 muertes a causa de esta enfermedad. No te pierdas los detalles en la siguiente nota.

Coronavirus en Argentina, lunes 8 de junio: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, domingo 7 de junio:

Coronavirus Argentina | El último informe oficial del Gobierno argentino suma 983 nuevos casos de coronavirus, un máximo de contagios diarios, y son ya 22.020 los casos confirmados en todo el país, mientras que las muertes son ya 656 tras sumar ocho decesos en las últimas 24 horas contabilizadas.

Coronavirus Argentina | El bono de $10.000 de Anses podría mantenerse para los sectores más vulnerables tras de la pandemia. El Gobierno nacional estudia la posibilidad de mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) después de la pandemia del coronavirus, en busca de seguir ayudando a los sectores más vulnerables de Argentina.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación pidió extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, sobre todo evitar mezclar los crudos con los cocidos y cocinar bien carnes y huevos, más allá de que el coronavirus no se transmite en la comida.

Coronavirus Argentina | Automisas, la polémica nueva normalidad de la fe en el norte de Argentina. El coronavirus cerró la puerta de los templos, pero los fieles de la Iglesia Cristiana Internacional de Resistencia, ciudad al norte de Argentina, han encontrado en las automisas la forma de reunirse

Coronavirus Argentina | La ‘beatlemanía’ viene y va de Córdoba a Argentina. Componentes de tres bandas de tributo a The Beatles graban juntos ‘I’m a loser’ tras suspenderse la gira andaluza de 4! Beatle Band.

Coronavirus en Argentina, sábado 6 de junio:

Coronavirus Argentina | Preocupación en Rosario por un repatriado que llegó desde Perú luego de dar positivo. Es adulto mayor y arribó este sábado a la terminal de ómnibus. Creen que ya está recuperado, pero igual le hicieron una nueva prueba. A la espera del resultado, aislaron a todos los pasajeros.

Coronavirus Argentina | Cafiero defendió la gestión frente a la pandemia y dijo que con Macri hubiera sido una “catástrofe”. En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete sostuvo que la crisis es producto de la pandemia y no de la cuarentena. Además, diferenció la situación del interior con la del AMBA: “en el 85% de la Argentina se está avanzando en la apertura de los rubros comerciales e industriales”.

Coronavirus Argentina | Casa por casa, la Ciudad salió a buscar casos positivos en Balvanera. Esta mañana comenzaron los testeos casa por casa en el barrio de Balvanera; se concentran en los convivientes de los domicilios de los casos ya confirmados.

Coronavirus Argentina | Hospital de Limpio cuenta con 3 camas para terapia intermedia. “Estamos como hospital centinela, recibiendo casos de urgencia por afecciones respiratorias y casos de COVID-19. Contamos con 3 camas de terapia intermedia”, explicó a GEN la doctora Cynthia Cardozo, directora del hospital de Limpio.

Coronavirus Argentina | Chaco ya superó los 1.000 casos de coronavirus. El Gobierno informó este sábado sobre la cifra récord de 51 contagios, en una misma jornada, lo que estira los registros de coronavirus positivos en Chaco a exactamente 1013 casos.

¿Se ampliará nuevamente el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, analiza extender una vez más el aislamiento social obligatorio hasta el 21 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

