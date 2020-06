El coronavirus en Argentina sigue avanzando. Las cifras no dejan de aumentar. El lunes terminó con un total de 44.931 infectados por SARS-CoV-2 y 1.043 fallecidos por la COVID-19. Sin embargo, 13.153 se han recuperado de esta enfermedad. Sigue en esta nota el minuto a minuto de la pandemia en el país sudamericano a través de Depor.com. También entérate de todas las medidas que tomará el presidente Alberto Fernández para evitar un mayor brote de este virus.

Coronavirus en Argentina, martes 23 de junio: minuto a minuto

Coronavirus en Argentina, lunes 22 de junio: minuto a minuto

El gobierno bonaerense aprobará mayores restricciones a la circulación y actividades permitidas en el AMBA si persiste la tendencia actual de seguir incrementando datos de positivos

Argentina informa que 397 personas se encuentran internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Argentina reporta 2.146 nuevos casos de coronavirus y 32 muertos a causa de la COVID-19. En total, hay 44.931 personas infectadas en el país y han fallecido 1.043 por este virus.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobará mayores restricciones de circulación a la ciudadanía y a las actividades permitidas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) si los casos de coronavirus continúan incrementándose.

Luego de la reunión en los Olivos, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta -gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente- señalaron que acompañarían la decisión de ampliar la cuarentena en sus jurisdicciones.

“No sería volver a fase uno eternamente , sino que sería tomar medidas para detener la circulación [del virus], que se dé un período de incubación, y volver a organizarnos “, dijo la funcionaria en diálogo con el ciclo radial Ahora dicen , por Futurock.

Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud , declaró hoy que existe la posibilidad de que en el AMBA se vuelva a la fase 1 de la cuarentena preventiva y obligatoria por coronavirus pero de manera temporal, para luego de un tiempo retomar las medidas de flexibilización a las que hoy por hoy se ha llegado en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández recibirá durante el mediodía de hoy en la quinta de Olivos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El objeto de este nuevo encuentro será analizar las estadísticas del impacto del coronavirus en la región metropolitana luego de que la enfermedad superara las mil víctimas fatales este fin de semana.

Coronavirus en Argentina, domingo 21 de junio: minuto a minuto

Este lunes el presidente Alberto Fernández definirá junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof el futuro del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en el área metropolitana. Una de las posibilidades es que ante el aumento de casos se vuelva a la fase 1 de la cuarentena, la más restrictiva.

La suba en la ocupación de camas de terapia intensiva durante las últimas semanas y el crecimiento diario en el aumento de casos, trajo a la agenda la preocupación por el colapso del sistema sanitario, lo cual podría suceder de no tomar medidas con urgencia para disminuir la circulación del virus en la población. En ese sentido, tres de los científicos más reconocidos del país, advirtieron que la situación más grave de la pandemia de coronavirus en Argentina está por llegar.

Piden voluntarios que no creen en existencia de COVID-19 para mover cadáveres de hospitales. Un cartel con un tono algo sarcástico publicado por unas enfermeras en Argentina ha dado la vuelta al mundo por su forma de cuestionar la falta de conciencia y responsabilidad de la población durante la pandemia por coronavirus, según informó La Sexta.

A diario, las autoridades sanitarias difunden la cantidad de víctimas del nuevo coronavirus pandémico. Una lista que permite saber si eran mujeres o varones, qué edad tenían y en qué provincia vivían o fallecieron. Así se cuentan los muertos por Covid-19 en el país públicamente, que hoy superaron los 1000 . ¿Por qué son anónimos? ¿Por qué se los pueden identificar solo cuando sus familias lo autorizan? ¿Por qué no lo puede hacer la autoridad pública que concentra esos datos asociados con la salud? En el país existe una ley de protección de datos personales que se debe cumplir en el contexto de la pandemia de coronavirus.

La madrugada de este domingo, Culpina confirmó su quinto caso positivo importado de coronavirus. Se trata de una persona de 36 años que arribó a ese municipio el pasado lunes, proveniente de Argentina. El jefe médico Municipal de Culpina, Newman Guevara, informó que este paciente llegó a Culpina en un bus junto a 55 pasajeros de Argentina, luego de permanecer en Yacuiba cumpliendo una cuarentena de 14 días.

Ya son 1000 los muertos por coronavirus en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó ocho nuevas muertes. El 95 por ciento de los contagios detectados en las últimas 24 horas corresponden al AMBA. Con 1.634 nuevos infectados, el total de casos es de 41.204. Desde que comenzó la epidemia se han realizado 279.672 test en todo el país, 6.443 testeos en las últimas 24 horas, detalló el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, al dar el parte diario.

Argentina fue escenario este sábado de marchas, bocinazos y cacerolazos que tuvieron lugar en varias ciudades contra la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentín por parte del Gobierno de Alberto Fernández. En el Obelisco de Buenos Aires, miles de personas se reunieron, muchas a pie y otras con sus automóviles, portando banderas argentinas en medio de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, para reclamar que el Estado dé marcha atrás con la expropiación de la compañía, originaria de la provincia Santa Fe (centro este).

Las guardias, entre precavidos con miedo y avivados que niegan las síntomas. Son las historias que se repiten en los pasillos de los centros de salud. Las cuentan los mismos médicos que los atienden.

Las 600 mujeres recluidas en el hospital Braulio A. Moyano, el centro psiquiátrico de mujeres más antiguo de Argentina, perdieron el contacto físico con sus familiares desde el surgimiento de la pandemia por el COVID-19. La periodista Emilia Delfino, del Proyecto Lupa, relata que cinco mujeres con trastornos mentales y una veintena de trabajadores del centro de salud han contraído el nuevo coronavirus. El fallecimiento de una de las internas del nocosomio, de 75 años de edad, ha aumentado las tensiones.

Coronavirus en Argentina, sábado 20 de junio

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Alberto Fernández anunció que en el plazo de diez días enviaría un proyecto de ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE) “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. Sin embargo, el tres de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina y cuatro días después, el siete, ocurrió la primera muerte. El resto es historia conocida: el 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria y, más de 90 días después, el aislamiento, aunque con flexibilizaciones, permanece.

Argentina cumplió este sábado tres meses desde que inició su cuarentena obligatoria y lo hace a dos velocidades, con gran parte del país en una fase de apertura del aislamiento mientras Buenos Aires y otras zonas críticas viven sus peores días por COVID-19 hasta ahora.

El diputado Martín Soria (FdT) impulsa la creación de un registra nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. Lo hizo mediante un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación. El objetivo es promover, controlar, sistematizar y facilitar la donación voluntaria y gratuita.

Hasta la noche de ayer, el gobierno de Argentina parecía descartar la opción de expropiar Vicentin y demostró su apoyo a un plan que busca una solución intermedia. Sin embargo, en cuestión de horas, las declaraciones del Presidente, Alberto Fernández, suponen un nuevo revés para la empresa agroexportadora.

Los dirigentes del fútbol argentino, nucleados bajo la nueva figura de la Liga Profesional, mantendrán una próxima reunión con el ministro de Salud, Ginés González García, con el propósito de empezar a definir una fecha probable de regresos a los entrenamientos, en el marco de la pandemia. El presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el futuro director de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, le contaron –vía Zoom- a sus pares, además, que los distintos protocolos sanitarios para el eventual retorno a las prácticas “están listos”, a la espera de una aprobación del Ministerio de Deporte.

Coronavirus en Argentina, viernes 19 de junio

Desde este viernes 19 de junio solo los trabajadores esenciales podrán movilizarse por trenes, subtes y colectivos, y sus permisos de circulación serán los únicos vigentes.

El aumento de casos de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha obligado al Gobierno a aplicar medidas de restricción para el uso de transporte público.

“Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía. Pero el virus se sigue esparciendo con velocidad, todavía es mortal y mucha gente todavía es vulnerable”, repasó.

“El mundo entró una fase nueva y peligrosa”, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual. El dirigente explicó su preocupación por el levantamiento de las medidas.

La Organización Mundial de la Salud alertó este viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus, a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento o restricciones para frenar la propagación de la enfermedad.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

