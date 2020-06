Nada ha cambiado, el coronavirus en Argentina sigue causando estragos en el país. Mira el minuto a minuto y todas las incidencias a través de la página web de Depor.com. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas, desde el cierre del viernes, hoy sábado 13 de junio se registran un total de 27,360 casos confirmados de COVID-19. En esta misma línea, las víctimas fatales que ha dejado este virus aumentan a 765. Por otro lado, ya son 8332 las personas recuperadas en Argentina. El nuevo coronavirus sigue en alza. No te pierdas los detalles en la siguiente nota.

Coronavirus en Argentina, sábado 13 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, viernes 12 de junio:

Las autoridades sanitarias de Balcarce confirmaron hoy que anoche se registró el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad y que hoy ya aislaron a cien personas por ser contactos estrechos.

Los Parques Nacionales ya planean una reapertura por fases. Por ahora, la restricción total para el ingreso de visitantes sigue vigente. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, tiene un plan para retomar las actividades.

“Yo volvería a una cuarentena más estricta, fundamentalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires”, aseguró el doctor Roberto Chuit, director Ejecutivo del instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Universidad de Yale.

El distrito bonaerense de Laprida, de más de 10.000 habitantes se encontraba en la fase 4 de distanciamiento cuando se confirmaron siete casos positivos, por lo que las autoridades decidieron regresar a la fase 1.

“El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto”, señaló la exjuez María Laura Garrigós de Rébori.

Coronavirus en Argentina, jueves 11 de junio:

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 1.386 nuevos casos de coronavirus. Es el número más alto desde la llegada de la pandemia al país. También se informó de la muerte de 30 personas a causa de la COVID-19.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció que destinará 285 millones de pesos para ayudar económicamente a los hogares y residencias que albergan a personas con discapacidad.

En concreto, se trata de un esquema conocido como “4-10”, que divide a las aulas en dos grupos. El primer grupo asistiría la semana 1, de lunes a jueves, y después descansaría la semana 2. En tanto, el segundo grupo asistiría la semana 2, de lunes a jueves, y descansaría la semana 3, donde retornaría el primer grupo.

La Ciudad de Buenos Aires avanza en el protocolo que definirá la modalidad de la vuelta a las clases presenciales. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene pensado seguir el mismo modelo que aplicó Israel para el retorno a las aulas.

El Banco Central dispuso algunas modificaciones para simplificar la operatoria comercial de la compra de mercaderías al exterior, con especial orientación a las pymes.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

