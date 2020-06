Según los datos recogidos del Ministerio de Salud de la Nación, actualizado al inicio de este sábado 6 de junio, Argentina registra un total de 20,184 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 5980 lograron recuperarse. El coronavirus en Argentina sigue cobrando víctimas en el país. No te pierdas los detalles en la siguiente nota. La epidemia continúa su avance furioso por todo el país. Minuto a minuto y todas las incidencias a través de Depor.com. Por otro lado, el país ya tiene 608 muertes a causa de esta enfermedad.

Coronavirus en Argentina, sábado 6 de junio: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, viernes 5 de junio:

Coronavirus Argentina | El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este viernes que llamó al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para que le “explique un poco cómo es la situación del jugador” y consultarle “cómo se podría volver” a retomar la actividad que se suspendió a mediados de marzo por el coronavirus.

Coronavirus Argentina | A través de una resolución firmada este viernes, el Gobierno extendió por otros 60 días el acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial Argentina​ que habilita la suspensión de personal sin tareas a cambio del pago del 75% de los salarios, en medio de la pandemia de coronavirus.

Coronavirus Argentina | Gobierno de Argentina proyecta retorno a clases después de vacaciones de invierno. El ministro de Educación trasandino indicó que las escuelas rurales podrían volver a funcionar incluso antes de agosto.

Coronavirus Argentina | La bolsa de Argentina cerró en alza el viernes ante un mejor clima externo tras la caída en la tasa de desempleo de Estados Unidos que subió expectativas de un repunte económico global más rápido tras el coronavirus.

Coronavirus Argentina | Un bebé en Argentina nació infectado por COVID-19, todo porque su mamá asistió a una fiesta de baby shower que organizó junto a sus familiares de forma clandestina, en donde al menos 29 personas resultaron contagiadas. En la fiesta, la mujer embarazada se contagió con la enfermedad y se la transmitió al bebé, quien nació COVID-19 positivo.

Coronavirus en Argentina, jueves 4 de junio:

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y aclaró que gran parte del país entrará en una nueva etapa de “distanciamiento social” en la lucha contra el coronavirus. A diferencia AMBA y áreas específicas de las provincias de Chaco, Córdoba, Río Negro y Chubut. En el resto del país comenzarán a poder “circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden dos metros de distancia”.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que se registraron 929 nuevos casos y 25 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 20.197.

Coronavirus Argentina | Esa cifra se compone de 13.596 contagiados activos, 5993 personas que ya fueron dadas de alta y 608 víctimas fatales. Del total de esos casos, 978 (4,8%) son importados, 8.541 (42,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.349 (36,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Coronavirus Argentina | El exseleccionador argentino campeón del mundo Carlos Bilardo dio negativo al test de coronavirus que le realizaron en las últimas horas en la clínica de Almagro donde está internado, y en la cual hubo una muerte y tres personas contagiadas de COVID-19.

Coronavirus Argentina | La Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT prorrogaron por dos meses el esquema de suspensiones para el personal afectado por la cuarentena con un pago equivalente al 75% del salario. La medida incluye el compromiso empresario de no reducir su dotación de personal y comenzará a regir una vez que el Ministerio de Trabajo arbitre las normas pertinentes, de acuerdo a lo que indicó la UIA en un comunicado.

¿Se ampliará nuevamente el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, analiza extender una vez más el aislamiento social obligatorio hasta el 21 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

