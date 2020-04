Coronavirus en Argentina. Con 2.839 casos confirmados y 132 muertes a causa del COVID-19, el país argentino se encuentra en el puesto 53 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 740.613, España 194.416, Italia 175.925, Francia 151.793, Alemania 143.768, Reino Unido 114.217, China 84.489, Irán 76.389, Turquía 69.392, Bélgica 33.573.

Es necesario resaltar que las cifras aumentan con el paso del tiempo, en algunos países en mayor cantidad que en otros. Por ello, el presidente Alberto Fernández y su Gobierno continúan tomando medidas drásticas con el objetivo de evitar que continúe la propagación en el país. En la siguiente nota te daremos el minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo EN VIVO Y EN DIRECTO en la nación argentina.

Coronavirus en Argentina, lunes 20 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Al inicio de este lunes 20 de abril, según cifras oficiales del Gobierno, se han reportado 2.839 casos confirmados y 132 muertes a causa del COVID-19.

Coronavirus en Argentina, domingo 19 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | A pesar de las múltiples críticas, la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue avanzar en la resolución para que los adultos mayores de 70 años deban tramitar un permiso de circulación en plena pandemia de coronavirus​, que entrará en vigencia a partir de mañana lunes.

Coronavirus Argentina | A partir de este lunes, en las sucursales bancarias se podrá abrir una cuenta, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a las cajas de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas, tanto de personas como de empresas.

Coronavirus Argentina | Los productores maniseros se encuentran en pleno arrancado del cultivo, una instancia previa a la cosecha para que se seque el cultivo y tienen inconvenientes por el coronavirus como en muchos sectores.

Coronavirus Argentina | “Ya están todos los protocolos de seguridad armados. Se capacitó al personal y se conformaron equipos de trabajo que atienden roles definidos en caso de una emergencia. Se redujo el personal en los turnos. Esto impacta en la productividad pero estamos protegidos al máximo de una potencial infección”, señaló Eduardo Nervi, presidente de la Cámara del Maní.

Coronavirus Argentina | De acuerdo con un relevamiento telefónico culminado el pasado 10 de abril, la imagen positiva del jefe de Estado se ubicó en un 60,4%, lo que representó una caída respecto del mes de marzo último, mientras que la evaluación de la gestión oficial, medida en un puntaje de 1 a 10, llegó a 6,82 puntos, un nivel por encima del registrado en febrero, pero menor al de 7.38 de marzo.

Coronavirus Argentina | Una encuesta realizada este mes por la consultora Giacobbe y Asociados muestra una baja en la imagen y percepción de la gestión del presidente Alberto Fernández, como consecuencia de lo que el informe considera el efecto de una etapa de “fastidio” de la sociedad con respecto a la situación de cuarentena por el coronavirus.

Coronavirus Argentina | El Gobierno nacional publicó una lista con las once nuevas actividades que serán exceptuadas de la cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus desde este lunes 20 de abril. La decisión oficial les da la potestad a los Gobernadores de suspender de la excepción a cualquiera de los rubros en función de la situación sanitaria de cada provincia.

Coronavirus Argentina | 1) Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

Coronavirus Argentina | 2) Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.

Coronavirus Argentina | 3) Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

Coronavirus Argentina | 4) Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

Coronavirus Argentina | 5) Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

Coronavirus Argentina | 6) Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

Coronavirus Argentina | 7) Ópticas, con sistema de turno previo.

Coronavirus Argentina | 8) Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

Coronavirus Argentina | 9) Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

Coronavirus Argentina | 10) Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Coronavirus Argentina | 11) Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

¿Se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último viernes que la cuarentena total se extendió hasta el 26 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Sin embargo, este jueves hubo una reunión entre el mandatario y el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar la extensión de la cuarentena en el país preventivo y obligatorio.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: ciudadanos siguen saliendo a las calles a pesar de las multas