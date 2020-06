Coronavirus en Argentina EN VIVO | Ultimas Noticias | Argentina sigue sufriendo los estragos del paso furioso del COVID-19. Ayer, martes 16 de junio, el terrotorio ‘che’ reportó 1.347 nuevos casos positivos, por lo que la cifra oficial ascendió a 34.159 infectados. Además, las víctimas fatales llegaron a 878. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández continúa evaluando las medidas que se tomarán en las próximas semanas con el objetivo de detener la propagación del virus. Revisa todas las noticias, así como las cifras oficiales, en Depor.com.

Coronavirus en Argentina, miércoles 17 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, martes 16 de junio: minuto a minuto

El Gobierno confirmó 1347 nuevos casos de coronavirus y 24 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En un nuevo reporte vespertino, se detalló que los infectados en todo el país son 34.159. En tanto, las víctimas fatales son 878.

De acuerdo con el informe diario, del total de infectados 1030 son importados; 13.340 contactos estrechos de enfermos; 13.602 casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El Ministerio de Economía decidió extender por 24 horas las negociaciones con los acreedores para tratar de acercar posiciones y cerrar en los próximos días la reestructuración de la deuda.

El diputado chileno Andrés Celis Montt presentó un proyecto en el que propone que su país traslade enfermos críticos de coronavirus a la Argentina, en particular hacia Mendoza y Buenos Aires, en caso de que colapse el sistema sanitario. Entre los argumentos que planteó, dijo que la medida sería beneficiosa para la economía.

“Esto fue propuesto por el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, diciendo que no veía con malos ojos que frente al colapso que avisoraba para fines de junio, en vez de trasladar pacientes críticos con COVID-19 desde Santiago a Magallanes o Concepción, por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina cercanos a nuestro país, como Mendoza y Buenos Aires, aprovechando que ustedes están con una cuarentena total” , dijo el legislador en diálogo con el programa Uno nunca sabe ( Mdz Radio ).

, dijo el legislador en diálogo con el programa ( ). El Ministerio de Salud implementó el plan Detectar en la localidad de Villa Fiorito y en el primer día detectó 33 casos de coronavirus en La Cava, uno de los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires.

En La Cava viven más de 7 mil personas por lo que los epidemiológos profundizarán los controles sanitarios. Encontraron que 22 de los 33 infectados habitan casas ubicadas en tres manzanas, según informó Todo Noticias.

Este martes el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco advirtió que de “no achatar” la curva de contagios en los próximos 30 o 45 días se puede “complicar” el sistema sanitario de esta región.

“De no regular o achatar la curva de contagios en los próximos días, de acá a un mes o mes medio podemos tener una situación complicada con el sistema sanitario”, alertó el funcionario, que indicó se refería tanto a la provincia de Buenos Aires como a la Ciudad.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , estimó que la cuarentena obligatoria por el coronavirus debería extenderse hasta el 15 de septiembre para evitar un colapso del sistema sanitario.

“No hablaría de cuarentena hasta noviembre. Si logramos hacer una buena estrategia que nos baje mucho la curva y nos dé tres meses más de sistema de salud sin colapso, todos firmaríamos eso”, señaló Nicolás Kreplak.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes ocho nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y suman 862 las víctimas fatales. El total de casos positivos en el país es de 32.785, de los cuales 10.174 superaron la enfermedad.

Las últimas víctimas fatales del país son tres mujeres, dos de 50 y 74 años, de la Provincia de Buenos Aires; y una de 88 años, de Santa Fe. Y cinco hombres, uno de 91 años, de la Ciudad de Buenos Aires, uno de 80 años, de la Provincia de Buenos Aires; y tres de 29, 35 y 76 años, de Chaco.

Coronavirus en Argentina, lunes 15 de junio: minuto a minuto

En las últimos 24 horas, el Ministerio de Salud reportó 21 fallecidos por COVID-19 y 1.209 nuevos casos de coronavirus. Con estas cifras, Argentina registra un total de 32.785 infectados y 854 muertos a causa de este virus. En tanto, los recuperados ya suman 9.891.

El plan Potenciar Trabajo inicia en seis provincias con el objetivo de dar empleo a más de 300 mil personas. Las provincias beneficiadas son Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca y La Rioja.

El frío ya está llegando a Argentina, por lo que el el Ministerio de Desarrollo Social junto a oenegés están trabajando para dar abrigo a las familias más afectadas por el coronavirus.

El rector dijo, además, que “este es uno de los 120 proyectos” que se llevan adelante a nivel mundial y precisó que ya “está bastante avanzando”.

“Tenemos un convenio de colaboración y desarrollo con la Universidad de Wisconsin de una vacuna contra el coronavirus”, indicó Barbieri en el programa radial Primera Mañana que se transmite por AM 950 y en dúplex con CNN en Español.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, afirmó hoy que investigadores de esa institución realizan “estudios preclínicos” en animales de una vacuna contra el coronavirus y anunció que a fin de año se podría probar “en humanos”.

De los 1282 casos confirmados ayer, casi la mitad pertenece a habitantes de la provincia de Buenos Aires, en tanto que el 43% de los nuevos infectados corresponde a vecinos de la Ciudad.

Desde el último reporte emitido ayer por la noche, se registraron nueve nuevas muertes. Cuatro mujeres: una de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y tres de 73, 83 y 88 años, vecinas de la Ciudad. Los cinco hombres: un porteño de 96 años y cuatro de 51, 48, 62 y 78 años, habitantes bonaerenses.

Con nueve decesos más informados esta mañana , todos ocurridos en el AMBA, ya son 842 las víctimas fatales del coronavirus en el país.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

