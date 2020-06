Coronavirus Argentina | La epidemia continúa su avance furioso por todo el país. Según los datos recogidos del Ministerio de Salud de la Nación, actualizado al miércoles 3 de junio, Argentina registra 19.268 casos positivos, de los cuales 5.993 lograron recuperarse. Además, hay 588 muertes a causa de esta enfermedad. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias en Depor.com.

Coronavirus en Argentina, 03 de junio

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves cinco nuevas muertes en el país y suman 588. Con 949 nuevos infectados, hay 19.268 casos positivos, de los cuales 5993 lograron recuperarse.

Las últimas víctimas fatales reportadas son dos mujeres de 84 y 45 años y un hombre de 56, de la Ciudad de Buenos Aires; y una mujer de 88 años y un hombre de 57, de la Provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, hay 293 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y más del 80% se concentran en centros de salud del AMBA.

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, 03 de junio

Argentina y sus acreedores acercaron posiciones en sus negociaciones para reestructurar una deuda de 66.000 millones de dólares, y el gobierno extendió nuevamente el plazo para las tratativas en busca de lograr un acuerdo final. “Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al prorrogar hasta el 12 de junio el plazo que vencía este martes.

Médicos argentinos en alerta ante causas judiciales por contagio de covid-19 | La imputación de dos médicos “por propagar una enfermedad peligrosa” en Córdoba puso en alerta a los profesionales de la salud en Argentina , que rechazan trabajar bajo amenaza de juicios en plena pandemia de covid-19. “La idea es que nosotros vayamos a trabajar tranquilos, con todos los elementos de protección. No queremos tener una espada de Damocles en la cabeza por una posible imputación por nuestro trabajo”, dice a la AFP el médico cirujano Jorge Esnaola, portavoz en la provincia de Córdoba de los Médicos Autoconvocados, que reúne a unos 4.000 de los 200.000 profesionales del país.

El Ministro de Defensa y el jefe de Gabinete de ministros inauguraron el nuevo centro de aislamiento médica para pacientes que sean diagnosticados con coronavirus. este recinto se ubica en el Apostadero Naval.

Alberto Fernández aseguró que la calidad científica argentina y el ingenio argentino serán factores clave para contener el avance del El presidente,aseguró que la calidad científica argentina y el ingenio argentino serán factores clave para contener el avance del coronavirus en los barrios populares porque no hay experiencia en el mundo sobre cómo lidiar con los contagios en ese tipo de aglomerados.

El presidente @alferdez sostuvo que la erradicación de la violencia institucional que sufren las minorías y diversidades es una deuda de la democracia, en referencia al ataque policial a una familia de la comunidad Qom en Chaco.



Más información en 👉 https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/4uNfr2vh6w — Televisión Pública (@TV_Publica) June 3, 2020

Buenos días. Aquí inicia la transmisión del día 03 de junio sobre todo lo que pasa en Argentina con relación al avance del coronavirus (COVID-19).

Coronavirus en Argentina, martes 2 de junio

Corte Suprema levantó la feria en algunos juzgados federales de ocho provincias. El levantamiento de la feria extraordinaria había sido pedido por esas jurisdicciones. Se insiste en adoptar los cuidados preventivos frente al coronavirus.

Juntos por el Cambio rechazó el nuevo protocolo de ciberpatrullaje de Sabina Frederic. La cúpula, encabezada por Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), cuestionó el protocolo de ciberpatrullaje que puso hoy en marcha el Ministerio de Seguridad con el propósito de detectar la comisión de delitos vinculados a la pandemia de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández aseguró que pidió en el G20 que la información sobre una vacuna contra el coronavirus “sea socializada por todos los países”. “Pedimos con el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, en el G-20 que toda la información sobre la vacuna del coronavirus sea socializada por todos los países. Es lo mejor que puede pasar” , señaló el mandatario.

Inauguran un centro de aislamiento para pacientes con coronavirus hecho por el Ejército. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Defensa Agustín Rossi estuvieron en la puesta en marcha de las instalaciones ubicadas en la Dársena norte del puerto de Buenos Aires.

La industria minera global está aprovechando la crisis del coronavirus para profundizar el extractivismo, promover la “desregulación” de la actividad y la “represión” de los movimientos sociales que la combaten, según un informe difundido hoy por siete organizaciones ambientalistas que actúan a nivel internacional.

Pesquero vuelve a Mar del Plata con tripulantes con síntomas de coronavirus. Se viven tiempos de preocupación en Mar del Plata , debido a que un barco pesquero llegará a su puerto, con parte de su tripulación padeciendo síntomas compatibles con el coronavirus. Esta embarcación esta tripulado por 29 personas, incluido su capitán.

Caravana de reclamo de trabajadores de empresas de turismo del casino a la fluvial. Con grandes colectivos y combis, los empleados y empresarios de estas firmas, de las más afectadas por la cuarentena, reclamaron el pago de los ATP del mes de abril. Imágenes

Llegó otro avión desde China con insumos médicos para combatir el COVID-19. El cargamento llegó en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas en el marco del programa Argentina Nos Necesita, una iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud y diversas empresas del sector privado.

Responsables de la Clínica Salud Norte, ubicada en Villa Celina, Argentina, fueron detenidos por orden judicial para avanzar en la investigación de la muerte de una paciente con coronavirus. Así consignó TN en su portal web. La víctima fue identificada como Fátima Cellini, quien murió luego de haber sido diagnosticada con Covid-19 en ese mismo establecimiento médico.

Un jugador de Tigre, primer caso de coronavirus en fútbol profesional argentino . Se trata del volante Agustín Cardozo, de 23 años, quien se encuentra asintomático y cumple la cuarentena respectiva en su domicilio, informó su club.

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

¿Se ampliará nuevamente el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, analiza extender una vez más el aislamiento social obligatorio hasta el 21 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: clínicas cobraron por 19 mil pruebas moleculares realizadas por el Estado