Este sábado, el Departamento de Salud de Canadá informó que el país compró un millón de mascarillas KN95 a China. Sin embargo, estas no cumplían las normas federales de la ciudad para su uso contra el nuevo coronavirus (COVID-19), la misma que se originó en el país asiático. Por lo tanto, estas no se distribuyeron entre el personal sanitario.

“Canadá se enfrenta a la competencia de países de todo el mundo por equipos médicos de protección en este momento”, señaló el Departamento de Salud, y agregó que Ottawa a veces “se ve obligada a comprar equipos vitales de proveedores desconocidos”.

Las mascarillas adquiridas estabas destinadas para los trabajadores de la salud que están en la primera línea del tratamiento del brote de coronavirus.

Por su parte, Eric Morrissette, portavoz del Departamento de Salud y la Agencia de Salud Pública de Canadá, afirmó: “Hasta la fecha, PHAC (Agencia de Salud Pública, por sus siglas en inglés) identificó aproximadamente un millón de máscaras KN95 que no cumplen con las especificaciones para los entornos de atención médica. Estos artículos no se distribuyeron a las provincias y territorios para la respuesta de atención de salud de primera línea, y se están evaluando posteriormente para su uso en entornos no relacionados con la atención de salud”.

El funcionario agregó que la alta demanda de las máscaras llevó a muchas naciones a trabajar con nuevos proveedores y fabricantes, y que la Agencia de Salud Pública estaba llevando a cabo una “diligencia debida” en todas las máscaras que recibía antes de enviarlas a las provincias o ciudades para su uso.

Eso sí, cabe resaltar que, según publicó el medio Goble and Mail, aún no se sabe si el gobierno canadiense pedirá una reembolso por las mascarillas defectuosas.

