Los casos positivos siguen en aumento. Con más de 10 mil contagiados por coronavirus en Chile, el Gobierno ya evalúa la vuelta a las actividades económicas, a fin de minimizar el impacto económico de la pandemia en el país. No obstante, los números no son los mejores para aminorar las medidas restrictivas, pues aún no se llega al pico de contagios, por lo que expertos en el tema han exhortado a Gobierno de Sebastián Piñera que revise con detenimiento su plan de reactivación. De momento, es uno de los países que más números de pruebas viene realizando en su territorio, después de Venezuela y Perú. También ha aplicado un plan de apoyo a las familias más vulnerables, a fin de que pueda sobrellevar la cuarentena.

Coronavirus Chile, lunes 20 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Chile | Hoy reinician labores los empleados públicos en Chile, luego de conocerse la disposición dada por Sebastián Piñera, de que estos puestos vuelvan a retomarse. Solo los trabajadores de avanzada edad continuarán en aislamiento.

Coronavirus Chile, domingo 19 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Chile | Xu Bu, embajador de China en Chile, afirma no saber de ninguna donación de ventiladores mecánicos, como ha afirmado -desde el 19 marzo- el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Coronavirus Chile | “ Hay algo fundamental que está en mi cabeza, que es evitar a toda costa que este shock transitorio tenga un efecto permanente en destrucción de empleo, de empresas y de los ingresos de las familias ", dice el ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones.

Coronavirus Chile | Así van los contagios por regiones: Arica y Parinacota (145), Tarapacá (90), Antofagasta (249), Atacama (13), Coquimbo (68), Valparaíso (381), Región Metropolitana (5,381), O’Higgins (55), Maule (302), Ñuble (678), Biobío (616), Araucanía (972), Los Ríos (157), Los Lagos (421), Aysén (7) y Magallanes (553).

Coronavirus Chile | Aisé es la única región de Chile sin casos activos de coronavirus según el Ministerio de Salud.

Coronavirus Chile | Marco Antonio Tonito es un ciudadano venezolano que hace 13 meses llegó a Santiago de Chile. Los últimos 7 de ellos viene trabajando en el Cementerio Parque de Santiago como enterrador, trabajo que viene desempeñando con el doble de protección tras la llegad del COVID-19.

Coronavirus Chile | La mayoría de las personas que han muerto con COVID-19 en Chile son adultos mayores con alguna enfermedad de base.

Coronavirus Chile | La cifra de contagios ascienden a 10,088, de los cuales se ha reportado 133 muertos a causa del coronavirus y 4,338 recuperados.

Coronavirus Chile | El presidente de Chile, Sebastían Piñera, afirmó hoy que su país comenzará una reapertura gradual de las actividades económicas. “ Vamos a tener que aprender a acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo y tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad ”, sostuvo Piñera en conferencia de prensa.

Coronavirus Chile | 300,000 trabajadores fueron despedidos durante el mes de marzo en Chile, debido a la crisis generada por el coronavirus.

Coronavirus Chile | 31,2% de comunas en Chile no registran contagiados de coronavirus.

Coronavirus en Chile: ¿muertos por ‘recuperados’?

La polémica llegó a la región latinoamericana, luego de que el ministro de Sanidad de Chile, Jaime Mañalich, aseguró en conferencia de prensa que el país reporta los decesos como “recuperados”. “Tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días de diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido", sostuvo.

Medios de todo el mundo replicaron la noticia, tras las declaraciones del jefe de la cartera de Salud, por lo que en poco tiempo no tardó en hacerse tendencia en el vecino país.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno Chile ha publicado un video en el llaman como "recuperados" pacientes que han fallecido porque "han dejado de ser contagiantes" pic.twitter.com/5NVmquwcV8 — RT en Español (@ActualidadRT) April 13, 2020

Coronavirus en Chile: Santiago, el epicentro del COVID-19 en Chile

La región Metropolitana de Santiago se ha convertido en el centro de los contagios en Chile, al sumar más de 3,800 infectados con coronavirus, de los más de 1,3 millones de habitantes que se ubican en las siete de las principales comunas. Sin embargo, a partir de esta semana tres comunas han levantado las medidas de cuarentena, Providencia, Lo Barnechea y Vitactura, aunque seguirán bajo vigilancia.

Coronavirus en Chile: ¿por qué tienen la tasa de mortalidad más baja?

Una de las acciones principales del sistema de salud chileno se basa en aplicar las pruebas de descarte diariamente y así monitorear los casos positivos. De este modo, también se logra rastrear quiénes y cómo contrajeron la enfermedad. Una vez identificados los casos se puede frenar el contagio. Según cifras del gobierno, se estima que se vienen realizando 4,228 test por millón de habitantes.

Coronavirus en Chile: ¿qué es el bono marzo 2020 por COVID-19?

Un aproximado de más de 2 millones de chilenos recibirán el Bono COVID-19, el cual busca ayudar económicamente a los ciudadanos ante la crisis que ha generado la llegada del coronavirus. Recordemos que las personas que recibirán este beneficio son las mismas que son apoyadas por el Subsidio Único Familiar (SUF).

Coronavirus en Chile: las condiciones para recibir el Bono de COVID-19

Por cada familia se entregará a de acuerdo al siguiente orden de prioridades y solo a los que que no se puedan sostener por sí solas y los que tengan a su cargo a menores de 18 años:

Madres.

Padres.

Guardadores o personas que hayan tomado a un menor.

Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual que vivan a sus expensas (de cualquier edad).

Coronavirus en Chile: ¿cuánto es el monto a recibir en el Bono COVID-19?

El monto que se entrega por cada carga familiar registrada es de $50.000, por lo que en promedio las familias podrían recibir entre 100 mil y 150 mil pesos.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.