Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. Revisa el minuto a minuto por Depor.com. El coronavirus en Colombia sigue cobrando víctimas mortales día a día. Al miércoles 20 de mayo se reportaron 16,935 casos confirmados de COVID-19 y una cifra de 613 muertes en todo el país. El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena. No te lo pierdas. Asimismo, existen otras 2825 personas que ya están recuperadas.

Coronavirus en Colombia, jueves 21 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, miércoles 20 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | “Esta semana se reactivan las jornadas del Registro Bici en las calles de Bogotá. Estas acciones responden a la necesidad de reducir el número hurtos de bicicletas, aportar instrumentos para combatir la venta ilegal de ciclas robadas y tener un mecanismo válido para la devolución de las que recupere la policía”: Alcaldía de Bogotá.

Coronavirus Colombia | En los próximos días, se entregarán 6.020 kits más, todos ellos destinados a quienes no cuentan con un sustento en medio del aislamiento social y que acuden a la Terminal del Norte en busca de ayuda para regresar a Venezuela.

Coronavirus Colombia | En San Carlos violaron la medida de aislamiento por una pelea. Una multa fue lo que se ganaron dos mujeres que protagonizaron una pelea a golpes en una de las calles del barrio Playa Ángel, en el municipio de San Carlos, área Metropolitana de Montería.

Coronavirus Colombia | En Santa Marta ha continuado la búsqueda de asintomático portadores del coronavirus para evitar que más personas se contagien. En esta jornada se han tomado más muestras a vendedores de la plaza de pescados y mariscos.

Coronavirus Colombia | Autoridades de Salud de Bogotá han informado que han detectado nueve casos de coronavirus cuando hacían un recorrido en la Plaza de Paloquemao.

Coronavirus Colombia | Mañana, jueves 21 de mayo, comenzará la entrega del segundo giro de 160.000 pesos del programa Ingreso Solidario. Además, las personas que no tienen una cuenta bancaria y que no han percibido el primer giro del Ingreso Solidario, recibirán un solo depósito de 320.000 pesos.

Coronavirus Colombia | A partir del 1 de junio, Colombia ingresará al Aislamiento Preventivo Inteligente que implica la reactivación del comercio, funcionamiento de servicios médicos, restaurantes podrán adoptar la medida de recojo en tienda, las clases serán virtuales, entre otras disposiciones más.

Coronavirus Colombia | El 82% de proyectos de edificación en el país están en actividades: Camacol. Después de la tercera semana de reapertura del sector en medio de la emergencia económica, 2.180 proyectos de construcción volvieron a sus operaciones de obra bajo protocolos de bioseguridad.

Coronavirus Colombia | Así será el Programa de Apoyo al Empleo Formal de subsidios a nóminas. El Gobierno otorgará mensualmente y hasta por tres veces, un aporte por empleado correspondiente a un 40% del salario mínimo, es decir $351 mil.

Coronavirus Colombia | “Coordinamos con el Gobierno Nacional medidas para ir abriendo la economía”: alcalde Pumarejo. Pumarejo dio a conocer que se lleva a cabo un programa que busca beneficiar a las empresas y a los empresarios de Barranquilla.

Coronavirus Colombia | Cancillería anuncia once nuevos vuelos humanitarios para repatriar a colombianos en el exterior. Todos los connacionales que arribarán en los próximos días, deberán cumplir con la medida de aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá.

Coronavirus Colombia | Comerciantes del Centro preparan su reapertura. Los establecimientos del Paseo Bolívar en Barranquilla ya tienen el sello. Alcaldía capacitará a 40 mil trabajadores informales.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.