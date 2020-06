Coronavirus Colombia | Al término del 5 de junio, Colombia registra un total de 36,635 casos confirmados por coronavirus. Además, en total, han muerto 1,145 personas a causa del COVID-19. El coronavirus en Colombia sigue aumentando e incluso el pasado viernes batió su propio récord al registrar 1,515 casos de coronavirus en un día.

Así fue el minuto a minuto por Depor.com. Por su parte, los recuperados, por su parte, llegan a 13,368. El presidente colombiano Iván Duque ya ha implementado medidas para tratar de frenar la curva de contagios en los próximos días. La capital Bogotá es la ciudad más perjudicada con 12,185 personas infectadas con el nuevo virus.

Coronavirus en Colombia, viernes de junio: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Latam anunció el despido de otros mil trabajadores en medio de la crisis provocada por el coronavirus. Las desvinculaciones afectan a filiales de Perú, Colombia y Chile. Desde la compañía aseguraron estar realizando “sus mejores esfuerzos” para resguardar el empleo

Coronavirus Colombia | Colombia ocupa el puesto 44 en riesgo climático a nivel global, la meta establecida para el 2030 está en reducir el 20% de sus emisiones con respecto a la línea base de 2015.

Coronavirus Colombia | Colombia registra 58 nuevos decesos por coronavirus y 1.515 casos confirmados en un día

Coronavirus en Colombia, miércoles 3 de junio: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Las exportaciones de café de Colombia totalizaron 871.000 sacos en mayo, un 15% por debajo de los 1,02 millones de sacos en el mismo mes del año previo, debido a un menor envío hacia los puertos por las restricciones originadas en la pandemia del COVID-19, explicó la Federación de Cafeteros.

Coronavirus Colombia | El representante a la Cámara José Luis Correa, del partido Liberal, anunció que la prueba para COVID-19 que se practicó la semana pasada en el Congreso de la República salió positiva.

Coronavirus Colombia | Colombia entró en una cuarentena nacional a finales de marzo. Aunque las restricciones han comenzado a levantarse gradualmente en algunos lugares, la alta tasa de infección de Bogotá hace que la ciudad continúe bajo estrictos protocolos.

Coronavirus Colombia | La cosecha de café de Colombia, el primer proveedor mundial de arábigo lavado, subió un 6% interanual en mayo a 1,18 millones de sacos de 60 kilos, por un aumento de la producción y de la recolección pese a la emergencia sanitaria por el coronavirus, informó el miércoles la Federación Nacional de Cafeteros.

Coronavirus Colombia | En la bulliciosa cocina de uno de los restaurantes de moda de Bogotá, un equipo de cocineros, acostumbrado a clientes adinerados de la capital colombiana, prepara comidas para una comunidad de personas sin trabajo durante la cuarentena por coronavirus en el país.

Coronavirus Colombia | Al miércoles 3 de junio, en Colombia se han reportado 31.833 contagiados y 1.009 fallecidos.

Coronavirus en Colombia, martes 2 de junio: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Colombia superó este martes los 1.000 muertos por el nuevo coronavirus, casi tres meses después de haber detectado el primer contagio, informó el Ministerio de Salud.

Coronavirus Colombia | La cuarta economía de Latinoamérica además llegó a los 31.833 contagios, de los cuales 1.340 fueron anunciados este martes. Bogotá es el principal foco de infecciones con más de 10.700.

Coronavirus Colombia | Expertos y autoridades, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, consideran que la amplia flexibilización del aislamiento obligatorio decretada por el presidente “prácticamente” acabó con la cuarentena.

Coronavirus Colombia | La producción petrolera de Colombia cayó un 10,6% interanual en abril a 796.164 barriles por día (bpd), por el cierre temporal de algunos pozos en medio de la caída de los precios internacionales del crudo y la emergencia sanitaria por el coronavirus, informó el lunes el Ministerio de Minas y Energía.

Coronavirus Colombia | Varios países de Latinoamérica comenzaron a flexibilizar las restricciones a la industria, el comercio y el transporte pese a que siguen incrementándose los contagios del coronavirus, en un intento por alcanzar un equilibrio entre paliar los efectos económicos de la pandemia y evitar que la enfermedad siga propagándose.

Coronavirus Colombia | La venezolana Deysi Silva dio a luz a su hija en plena pandemia de coronavirus en un hospital de la capital colombiana, pero la bebé tuvo algunas complicaciones de salud al momento de nacer y debió ser internada en una unidad neonatal sin que la madre pudiera verla, abrazarla o amamantarla.

Coronavirus Colombia | Alexandre Guimaraes no continuará como técnico del América de Cali, el equipo al que sacó campeón del fútbol colombiano el semestre pasado. El club anunció el lunes que el estratega no aceptó una reducción del salario a raíz de las dificultades económicas generadas por la pandemia del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Colombia emitió dos bonos globales por un total de 2.500 millones de dólares, tras recibir demandas por 13.300 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda, en momentos en que el país requiere de recursos para atender la crisis económica y social derivada del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Las ventas de vehículos nuevos en Colombia cayeron un 59,9% interanual en mayo a 8.920 unidades, como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento para evitar su expansión, informaron el lunes los gremios del sector.

Coronavirus en Colombia, lunes 1 de junio: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Colombia sumó más de mil casos de COVID-19 en un solo día. La cifra ya supera a los 30 mil infectados.

Coronavirus Colombia | Una investigación sugiere que el Coronavirus llegó a Colombia un mes antes de reportarse el primer caso y no entró por Bogotá.

Coronavirus Colombia | A partir del 1 de junio, todos los ciclistas de ruta licenciados podrán entrenar al aire libre

Coronavirus Colombia | Luego de realizar varias visitas de inspección y evaluación de afectaciones y atendiendo la queja interpuesta por indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, suspendió las obras de dragado con fines turísticos en el cuerpo de agua en el sector conocido como ‘Madre vieja’ de río Ancho, en zona rural de Dibulla (La Guajira).

Coronavirus Colombia | Tapabocas, control de temperatura y desinfección de aviones: la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) publicó este lunes una serie de de recomendaciones para relanzar el transporte aéreo de pasajeros, duramente afectado por la pandemia del COVID-19.

Coronavirus Colombia | Jaime Bustamante, sacerdote vocero de la Iglesia Católica en Salamina (Caldas), indicó que se han adelantado algunos protocolos para la reapertura gradual de las iglesias. Entre los puntos a tener en cuenta estarían eucaristías de no más de media hora entre semana y el fin de semana no superaría los 50 minutos, para evitar largo tiempo en un mismo espacio con otras personas.

Coronavirus Colombia | Se prepara una emisión de bonos globales en dólares, según un documento oficial presentado el lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y una fuente del Ministerio de Hacienda.

Coronavirus Colombia | Un análisis de la Universidad del Rosario, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan School of Medicine at Mount Sinai de Estados Unidos, basado en las mutaciones del genoma del virus durante la dispersión de SARS-CoV-2 en el país, encontró al menos seis posibles introducciones. Se revela que el primer evento, según las mutaciones acumuladas en el genoma viral, ocurrió el pasado 17 de febrero, casi un mes antes de reportarse el primer caso en el país.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 27,219 casos confirmados de contagio y 916 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 7,032.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.