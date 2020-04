Lamentablemente, el coronavirus en Ecuador se ha convertido en una verdadera pesadilla. Sobretodo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas del territorio ecuatoriano. Tal como lo señaló el Gobierno, las autoridades norteñas solo brindarán cifras oficiales todos los días a las 11 de la mañana. Por ello, el último reporte, que se dio ayer lunes 13 de abril, arrojó 7.529 casos confirmados y 355 muertos a causa del COVID-19. Por ello, el presidente Lenín Moreno dispuso ua serie de medidas muy estrictas con el fin de mitigar el aumento de contagios y fallecimientos en el país, incluyendo un desembolso de dinero para los hogares más vulnerables. Sigue todas las incidencias EN VIVO y DIRECTO en nuestra web Depor.com.

Coronavirus en Ecuador, martes 14 de abril: minuto a minuto

Coronavirus en Ecuador: bono económico

El gobierno de Lenín Moreno aprobó la entrega de bonos económicos para las familias en situación de vulnerabilidad. De momento se han dispuesto dos, que serán entregados en abril y mayo. Se trata del Bono de Desarrollo Humano, dirigido a personas cuyos ingresos son inferiores a $ 400 mensuales.

El otro subsidio es el Bono de contingencia, que está dirigido a comerciantes ambulantes, personas que viven del día, que trabajen de ayudantes o asistentes de pequeños comercios. Se calcula que serán cerca de 400 mil personas las que se verán beneficiadas.

Coronavirus en Ecuador: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Las personas podrán llamar al call center del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que es 1800 002 002, para conocer si se es parte del padrón de beneficiarios del bono de contingencia. Además, el ministro de esta cartera, Iván Granda, precisó que cada persona que recibirá este bono le llegará un mensaje individual a su número móvil.

Coronavirus en Ecuador: ¿Cuándo y dónde puedo cobrar el bono de contingencia?

El pago del bono de contingencia se realizará de acuerdo al último dígito de la cédula. Por ejemplo, si el número con el que termina su documento de identidad es 1, corresponderá cobrar el 1, 11 y 21 del mes, ya sea de abril o mayo, en el Banco de Barrio y Mi Vecino. Para esto, se ha dispuesto 7 mil puntos para el recojo del dinero.

Coronavirus en Ecuador: Lenín Moreno tilda de “terroristas” a los que no cumplen las medidas por COVID-19

“He dispuesto que se apliquen multas, sanciones y prisión a los infractores. Es un delito. Es terrorismo. Una o muchas vidas se van a perder por ese acto suyo de irresponsabilidad”, expresó Moreno en una cadena de radio y televisión.

La mayoría de infractores están en la costera provincia de Guayas (suroeste), la más golpeada por el coronavirus. Le siguen Manabí y Los Ríos, respectivamente.

“¡Qué falta de conciencia! Más de mil infractores en pleno estado de emergencia”, lamentó el gobernante.

Coronavirus en Ecuador: ¿qué es el Estado de Excepción?

Frente a la pandemia, el gobierno mantiene el estado de excepción, emergencia sanitaria, suspensión del trabajo presencial y las clases, confinamiento de personas, restricción vehicular, cierre de fronteras y prohibición de todos los vuelos.

Desde que el 29 de febrero fue declarada la presencia de la COVID-19 en Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, se han registrado hasta el sábado 3.646 casos -entre ellos 180 muertos- en casi todas las 24 provincias.

El Estado de Excepción, en derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.

Coronavirus Ecuador: ¿qué hacer si tienes COVID-19?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, Estados Unidos, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus Ecuador: ¿cómo se transmite el nuevo COVID-19?

El nuevo COVID-19, originalmente, puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

Coronavirus Ecuador: ¿puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Coronavirus Ecuador: ¿cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

Coronavirus Ecuador: ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

