Las cifras de coronavirus en Ecuador siguen en aumento, tras conocerse el último reporte emitido por las autoridades de este país. La crisis de muertos en Guayaquil aún no encuentra solución, aunque se evalúa la expansión de uno de sus cementerios para llevar a todas las personas que han fallecido en las últimas semanas, tengan o no un diagnóstico positivo de COVID-19. A la fecha, el Gobierno de Lenín Moreno ha dicho que hay 421 muertes por coronavirus y más de 8 mil casos confirmados. Se ha aplicado una cuarentena estricta en el país, especialmente en la capital, que concentra el mayor número de contagios, con 4,060 contagios y en toda la región de Guayas hay 5,395 infectados.

Coronavirus en Ecuador, sábado 18 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Ecuador | Buenos días. Hoy, hay alrededor de 8.450 contagiado en el país y 421 muertos, con 675 casos probables.

Coronavirus en Ecuador, viernes 17 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Ecuador | La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que las medidas de restricción ante el coronavirus Covid-19 se extienden por una semana más en todas las provincias del Ecuador.

Coronavirus Ecuador | Según informó el Municipio de ese cantón en un boletín, se trata de 12 hombres y 5 mujeres, quienes “son el reflejo de que cumpliendo con un programa de recuperación y manteniendo la fe y esperanza se pueden superar las adversidades”.

Coronavirus Ecuador | En medio de la cuarentena nacional por el coronavirus Covid-19, hay historias que nos llenan de esperanza. Ese es el caso de 17 personas que han sido dadas de alta del hospital del IESS de Manta tras vencer la temida enfermedad.

Coronavirus Ecuador | Manabí aumentó el número de contagiados a 262. Estos se encuentran distribuidos en los cantones Bolívar (4), Jipijapa (14), Manta (68), Portoviejo (90), Sucre (2), Santa Ana (8), Montecristi (9), Jaramijó (3), Rocafuerte (4) El Carmen (17), 24 de Mayo (6), Junín (2), Chone (23), Pichincha (2), Paján (6), Tosagua (2), Flavio Alfaro (1) y San Vicente (1).

Coronavirus Ecuador | Según el reporte oficial publicado por el Ministerio de Salud Pública, en el país también existen 8.075 casos descartados, 922 personas con alta hospitalaria y 675 muertos probables por el virus.

Coronavirus Ecuador | La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer el número de casos de coronavirus en Ecuador. De acuerdo al informe, ya son 8.450 casos positivos de COVID-19 y 421 fallecidos.

Coronavirus Ecuador | El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que niega haber acogido una de las alternativas sobre suspensión de la jornada laboral por tres meses sin remuneración.

Coronavirus Ecuador | Calendario de movilidad por último dígito de la placa. Lunes: 1 y 2. Martes: 3 y 4. Miércoles: 5 y 6. Jueves: 7 y 8. Viernes: 9 y 0 (cero). Sábado y domingo: ningún vehículo puede circular

Coronavirus Ecuador | Con la intención de disminuir los casos de contagio de COVID-19 en el país, hoy se mantiene la restricción vehicular. Según lo dispuesto por las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia, en este día solo pueden circular los vehículos cuyo último dígito de la placa sea 9 y 0.

Coronavirus Ecuador | Buenos días. Hoy, hay alrededor de 8.225 contagiado en el país y 403 muertos, con 632 casos probables.

Coronavirus en Ecuador: bono económico

El gobierno de Lenín Moreno aprobó la entrega de bonos económicos para las familias en situación de vulnerabilidad. De momento se han dispuesto dos, que serán entregados en abril y mayo. Se trata del Bono de Desarrollo Humano, dirigido a personas cuyos ingresos son inferiores a $ 400 mensuales.

El otro subsidio es el Bono de contingencia, que está dirigido a comerciantes ambulantes, personas que viven del día, que trabajen de ayudantes o asistentes de pequeños comercios. Se calcula que serán cerca de 400 mil personas las que se verán beneficiadas.

Coronavirus en Ecuador: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Las personas podrán llamar al call center del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que es 1800 002 002, para conocer si se es parte del padrón de beneficiarios del bono de contingencia. Además, el ministro de esta cartera, Iván Granda, precisó que cada persona que recibirá este bono le llegará un mensaje individual a su número móvil.

Coronavirus en Ecuador: ¿Cuándo y dónde puedo cobrar el bono de contingencia?

El pago del bono de contingencia se realizará de acuerdo al último dígito de la cédula. Por ejemplo, si el número con el que termina su documento de identidad es 1, corresponderá cobrar el 1, 11 y 21 del mes, ya sea de abril o mayo, en el Banco de Barrio y Mi Vecino. Para esto, se ha dispuesto 7 mil puntos para el recojo del dinero.

Coronavirus en Ecuador: Lenín Moreno tilda de “terroristas” a los que no cumplen las medidas por COVID-19

“He dispuesto que se apliquen multas, sanciones y prisión a los infractores. Es un delito. Es terrorismo. Una o muchas vidas se van a perder por ese acto suyo de irresponsabilidad”, expresó Moreno en una cadena de radio y televisión.

La mayoría de infractores están en la costera provincia de Guayas (suroeste), la más golpeada por el coronavirus. Le siguen Manabí y Los Ríos, respectivamente.

“¡Qué falta de conciencia! Más de mil infractores en pleno estado de emergencia”, lamentó el gobernante.

Coronavirus en Ecuador: ¿qué es el Estado de Excepción?

Frente a la pandemia, el gobierno mantiene el estado de excepción, emergencia sanitaria, suspensión del trabajo presencial y las clases, confinamiento de personas, restricción vehicular, cierre de fronteras y prohibición de todos los vuelos.

Desde que el 29 de febrero fue declarada la presencia de la COVID-19 en Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, se han registrado hasta el sábado 3.646 casos -entre ellos 180 muertos- en casi todas las 24 provincias.

El Estado de Excepción, en derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el Gobierno de un país en situaciones especiales.

Coronavirus Ecuador: ¿qué hacer si tienes COVID-19?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, Estados Unidos, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus Ecuador: ¿cómo se transmite el nuevo COVID-19?

El nuevo COVID-19, originalmente, puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

Coronavirus Ecuador: ¿puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Coronavirus Ecuador: ¿cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

Coronavirus Ecuador: ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

