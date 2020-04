Estados Unidos es el país que más ha sufrido con el brote del coronavirus. Al final del jueves 9 de abril, el número de contagiados ascendió a 466.396, mientras que la cifra de fallecidos es de al menos 16.703 mil personas. De hecho, en los primeros cinco días de abril de este año, 1.125 ciudadanos fueron declaradas muertas en sus domicilios contra las 131 muertes sucedidas en igual periodo en 2019. Esta terrorífica cifra la dio a conocer el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y podría graficar el alcance verdadero de la letalidad del COVID-19.

En principio, los paramédicos que atienden esas llamadas de urgencia en domicilio no hacen los exámenes correspondientes para determinar si el deceso se ha originado por el coronavirus. Sin embargo, según informa The New York Times, algunas de las víctimas habrían sido sometidas a pruebas de control y no admitidas en hospital debido a que no estaban graves.

Por su parte, las autoridades competentes afirmaron que el gran salto de número respecto al mismo del mes del año pasado, se debe al brote pro el nuevo coronavirus. “El disparador de este gran aumento de muertes en el hogar es el COVID-19. Y algunas personas mueren directamente por ello, y algunas personas mueren indirectamente por ello, pero es el trágico factor X aquí”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

Quince equipos compuestos por cuatro empleados de morgues y bomberos trabajan a destajo para intentar recuperar los 280 cuerpos que aproximadamente son retirados por día de viviendas particulares en la Ciudad de Nueva York, de acuerdo a datos oficiales. Del operativo también participan miembros del Ejército de los Estados Unidos, la Guardia Nacional y la Guardia Aérea Nacional.

De esta manera, los números que diariamente son informados por el gobernador Andrew Cuomo estarían muy por debajo de la cifra real de muertos por COVID-19. Misma situación se conoció en las últimas horas en Europa. Más precisamente, en Holanda, cuya lucha contra la epidemia y sus estadísticas se mostraban confiables.

