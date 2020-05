Minuto a minuto por Depor.com. Aquí te contaremos qué nuevas medidas tomará AMLO hoy lunes 25 de mayo y también actualizaremos las cifras oficiales del COVID-19 en el país azteca. El país amanece con 68,620 casos confirmados y 7,394 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio. No te pierdas todas las noticias a detalle. El coronavirus en México sigue causando estragos. Estas son las cifras oficiales que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se estima que el número real de infectados es mucho mayor.

Coronavirus en México, lunes 25 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denunciaron no contar con el material de protección necesario para atender a pacientes con COVID-19 y que los están obligando a reutilizar los equipos de protección como mascarillas N95 y las batas.

Coronavirus México | Aeroméxico anunció la reactivación de vuelos a partir de junio a Asia, Centroamérica y ciudades de Estados Unidos y Canadá, mientras que las rutas a Sudamérica esperarán hasta julio. “Ante los cambios que estamos atravesando por la pandemia, nuestros itinerarios de vuelo sufrieron ajustes”, indicó la aerolínea más grande del país.

Coronavirus México | Con todo y el regreso a la “nueva normalidad” que espera implementar México en los siguientes días, el país enfrentará un aumento en sus niveles de pobreza, desempleo y nuevos rebrotes de COVID-19. Así lo advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 68,620 casos confirmados de contagios y 7,394 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 46,979.

Coronavirus México | Se registró un sorpresivo déficit comercial en abril, debido a que la pandemia y caída del precio del petróleo hicieron que las exportaciones disminuyeran a un ritmo incluso mayor que el de las importaciones. El déficit de US$3,100 millones fue un impacto para los economistas, que esperaban un superávit de US$2,000 millones según una encuesta de Bloomberg.

Coronavirus México | La compañía automotriz Nissan anunció que se prepara para la reanudación gradual de sus operaciones en México, siguiendo los protocolos sanitarios impuestos por las autoridades gubernamentales.

Coronavirus México | Los casos de COVID-19 repuntarán sin las pruebas necesarias y si el plan de reactivación económica de la “nueva normalidad” se interpreta como un retorno de actividades a niveles previos a la enfermedad, advierten epidemiólogos. El efecto de relajar las políticas de contención es uno de los principales hallazgos del modelo matemático SC-COSMO, liderado por Fernando Alarid-Escudero, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.

Coronavirus México | La industria automotriz en México solicitó al gobierno de Puebla que le permita iniciar “lo antes posible” la reactivación de sus plantas en la entidad, luego de que se opuso a la reapertura pese a que el gobierno federal dio luz verde al sector, considerado esencial.

Coronavirus México | La economía mexicana perderá un total de un millón de empleos por la crisis del COVID-19, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al estimar que en mayo la caída será de 400,000 plazas formales.

Coronavirus en México, domingo 24 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | La Secretaría de Salud recuerda a la población los números para participar en la campaña de donación voluntaria de sangre, misma que se utilizará para ayudar a los pacientes que luchan contra el coronavirus en México.

Coronavirus México | El Gobierno de la CDMX compartió una forma sencilla para hacer un cubrebocas efectivo para protegerse contra el coronavirus con materiales que generalmente se encuentran en el hogar. Abajo, el video con la explicación.

Coronavirus México | Este sábado se dio el “banderazo de arranque” para que 27 Centros de Salud puedan funcionar los fines de semana y días festivos para atender, sobre todo, a las personas contagiadas por el coronavirus.

Coronavirus México | Las autoridades sanitarias recuerdan a la población que la jornada de Sana Distancia en México no termina hasta el 30 de mayo, por lo que exhortan a la gente a seguir cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del Covid-19.

Coronavirus México | La noche de este sábado 23 de mayo ocurrió un sismo de 5.5 que sacudió varias regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero . Hasta el momento, no se han reportado lesiones y pérdidas humanas o daños materiales. El epicentro se dio en la región del Istmo de Tehuantepec en punto de las 22:52 horas.

Coronavirus México | Flor Amargo, cantante mexicana, sorprendió a la población de la Ciudad de México al salir a las calles arriba de una combi tocando el piano en plena cuarentena por coronavirus . El acto causó controversia en redes sociales, ya que esta artista ha cosechado a muchos fanáticos pero también hay gente que no está de acuerdo en su estilo.

Coronavirus México | Locatel recomienda apoyar a un vecino si este resulta infectado por coronavirus, primeramente, al no esparcir rumores que afecten su integridad. Además, existe un número para que se pueda informar mejor sobre qué puede realizar en este caso para protegerse a él y a las personas a su alrededor.

Coronavirus México | Tan solo en la capital mexicana han fallecido 1,899 personas, seguido por el Estado de México (842) y Baja California (653). Tabasco es el último estado en rebasar la línea de los 3 mil contagios y ya contabiliza 387 muertes.

Coronavirus México | Este domingo 24 de mayo el país amanece con 65,856 casos confirmados y 7,179 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio.

Coronavirus en México, sábado 23 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | 1,036 mexicanos que vivían en Estados Unidos murieron por COVID-19. Siete mexicanos han muertos por COVID-19 en el resto del mundo: tres en España, dos en Perú y uno en Colombia, de acuerdo con la SRE.

Coronavirus México | Tlaxcala no registra fallecidos por coronavirus en el último día. En Tlaxcala se ha reducido el número de personas contagiadas por COVID-19 gracias a las 30 altas que se han producido este sábado, lo que deja a la región con 190 casos activos . Desde el inicio de los contagios, 702 personas se han visto afectadas por el virus y en el último día no se han registrado más casos, según los últimos datos oficiales correspondientes al 23 de mayo .

Coronavirus México | Según los últimos datos oficiales, en Ciudad de México han aumentado las personas contagiadas por COVID-19 un 5,51 % tras reportarse 1.106 nuevos casos en el día de hoy, lo que eleva el número total de positivos en la región a 21.182 personas . De todos los casos confirmados, actualmente 19.328 se encuentran activos este sábado. No obstante, el número de personas que han fallecido como consecuencia de la enfermedad es de 1.854 , tras confirmarse la muerte de 100 personas este viernes, según los últimos datos recibidos.

Coronavirus México | Mike Schultz, ciudadano de 44 años residente de San Francisco, superó el coronavirus luego de seis semanas internado en el hospital. Sin embargo, las consecuencias del Covid-19 fueron evidentes ya que perdió más de 20 kilos de peso.

Coronavirus México | Las autoridades sanitarias re cuerda que continúa la convocatoria para médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología para la lucha contra el Covid-19 en México.

Coronavirus México | A ocho días de terminar la jonada de Sana Distancia, la Secretaría de Salud sigue invitando a la gente a unirse a la campaña de donación voluntaria de sangre para ayudar a las personas que luchan por su vida contra el Covid-19.

Coronavirus México | Científicos alemanes de la Universidad de Ulm detectaron la presencia del nuevo coronavirus en la leche de una mujer contagiada con Covid-19. Los virólogos analizaron la leche de dos mujeres con síntomas tras compartir una habitación de hospital después de dar a luz. Ellas y sus recién nacidos dieron positivo en el test de Covid-19.

Coronavirus México | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promovió los medicamentos antimaláricos para tratar el coronavirus, pero no funcionaron y se vincularon a un mayor riesgo de muerte y arritmias en un nuevo estudio publicado el viernes en la revista The Lancet que abarcó a casi 100.000 pacientes en diversas partes del mundo.

Coronavirus México | La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la llegada de tres millones de cubrebocas quirúrgicos y 80 ventiladores desde China. Este es el decimosegundo vuelo México-China con insumos médicos.

Coronavirus México | La Secretaría de Salud informó que hasta el 22 de mayo hay 62,527 casos confirmados, 13,347 confirmados activos y 6,989 defunciones confirmadas. Los datos han ido aumentando y solo quedan 8 días de la Jornada de Sana Distancia.

Coronavirus México | El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, envió un mensaje a toda la población mexicana donde recordó que quedan ocho días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que el 30 de mayo termina para avanzar a una nueva fase llamada 'Nueva Normalidad.

Coronavirus México | Los personajes de Plaza Sésamos volvieron a apoderarse por unos minutos de las redes sociales de la Secretaría de Salud y este sábado por la mañana, Beto y Enrique enviaron un mensaje para los pequeños del hogar para cuidarse en esta época.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.