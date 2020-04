El coronavirus en México continúa aumentando su letalidad. Las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son suficientes y los números se disparan, alarmando a los ciudadanos. Minuto a minuto por Depor.com. Además, el brote de esta enfermedad ocasionó que cientos de empresas tengan que cerrar al no encontrar manera de permanecer operando y, como si fuera poco, el impacto económico también causó que importantes industrias se detengan, ocasionando terror en la población. Al inicio del domingo 26 de abril de 2020, se dieron a conocer las cifras de 1.221 fallecidos y más de 12.872 infectados a causa del COVID-19 en el país azteca.

Coronavirus en México, domingo 26 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Según los datos proporcionados por el subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del gobierno mexicano para la pandemia, los centros hospitalarios de la capital y del Estado de México, las dos entidades con más contagios, estaban al 53% y 40% de su capacidad, respectivamente, mientras que el resto de estados se situaban por debajo de esas cifras.

Coronavirus México | En el momento álgido de la pandemia, México confía en tener 733 hospitales COVID disponibles, pero de momento solo hay 610 con unas 11.600 camas, agregó López-Gatell.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó, en un mensaje transmitido a través de sus redes sociales el sábado por la tarde, que gracias a las acciones del gobierno y a la próxima entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, la economía mexicana mejorará rápido.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, sábado 25 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | El Gobierno mexicano y el brasileño cooperaron para repatriar a un total de 250 personas afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, informó este sábado la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores (SRE).

Coronavirus México | Las reclusas con niños en las cárceles mexicanas se enfrentan estos días al dilema de dejar o no salir a sus hijos para que los cuiden familiares ante el riesgo de ser contagiados por el coronavirus.

Coronavirus México | El Gobierno mexicano ha apoyado la repatriación de 10.321 connacionales varados en otros países, publicó Roberto Velasco, director general de comunicación social de la SRE.

Coronavirus México | La que fuera una propiedad ligada al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte - actualmente preso - será usada para atender pacientes del COVID-19. El llamado rancho “El Faunito”, ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, fue incautado y entregado Instituto de Ecología (Inecol) perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Coronavirus México | En medio de contingencia sanitaria que se vive en Ciudad de México, al menos siete alcaldías de la capital han impuesto medidas para evitar la venta de bebidas alcohólicas con el fin de evitar reuniones que puedan abonar a la propagación del virus.

Coronavirus México | La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvo a un hombre y a una mujer quienes agredieron a una enfermera tras acusarla de llevar el COVID-19 a la colonia de Lindavista.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 12,872 contagios confirmados, en tanto que la cifra de muertos asciende a 1,221. En tanto, las personas recuperadas se cuentan en 7,149.

Coronavirus México | Con un cierre de ciclo escolar atípico por la pandemia de COVID-19, México, al igual que países de América Latina y el mundo, busca salvar el año lectivo de unos 30 millones de estudiantes con un programa novedoso de clases a distancia que combina aprendizaje y bienestar.

Coronavirus México | El gobierno de México dijo el viernes que planea reabrir las fábricas automotrices en consonancia con Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó en un comunicado que los detalles del plan se anunciarán en los próximos días. Las autoridades implementarán medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, que llevó a México a ordenar el cierre de las plantas no esenciales hace unas semanas, apuntó el departamento.

Coronavirus México | El delantero Juan José Macías, uno de los líderes de la selección mexicana que pretende ser protagonista en los Juegos Olímpicos, aseguró este sábado que el aplazamiento de Tokio 2020 le vendrá bien al equipo.

Coronavirus México | Ante la urgencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, los obispos hicieron un llamado a la clase política para que deje atrás cualquier tipo de interés y enfoque sus esfuerzos en la atención de las personas que sufren por esta crisis humanitaria.

Coronavirus México | Pese a que el país entró en la Fase 3, aún hay empresas que continúan sin suspender sus labores. Por ello, la Secretaría de Trabajo realiza inspecciones para identificar a esas compañías y establecer una relación entre el desacato a las medidas sanitarias y los posibles contagios en sus trabajadores con el fin de imponer diversas sanciones.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

