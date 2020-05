Coronavirus Perú | “Cuando no hay la verificación se registra, pero no están en la lista de fallecidos por COVID-19. Siempre habrá a futuro una verificación si alguno de ellos que no fueron registrados de ser el caso sean incorporados en este listado, pero lo que estamos llevando es un registro real de los fallecidos que han sido confirmados por COVID-19”, añadió el presidente.