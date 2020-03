La serie de documentales deportivos de la cadena ESPN “30x30” ha cambiado la manera en que se aproxima el fanático al deporte.

Los documentales que van más allá de la nota o la estadística relatan historias poco conocidas, pero muy conmovedoras, además de mostrar la cultura, la política, el crecimiento y el desarrollo de contexto de cada relato.

Esta semana, la programación ofrecerá cuatro de sus mejores proyectos para disfrutar en tiempos de cuarentena.

“Tommy” | Jueves 26

La historia del campeón de boxeo de peso pesado Tommy Morrison, quien apareciera en un papel protagónico en Rocky V como Tommy Gunn.

“Hit It Hard” | Jueves 26

La carrera y las luchas posteriores del popular, pero controvertido exgolfista John Daly.

“George Best: All By Himself” | Viernes 27

Era un Beatle del fútbol: un muchacho guapo y carismático de Belfast, Irlanda del Norte, que hizo maravillas con el balón y emocionó a Gran Bretaña. Pero George Best también fue el protagonista de una tragedia de Shakespeare alimentada por la bebida, el exceso y la depresión.

“Nature Boy” | Viernes 27

Para ser el hombre, tienes que vencer al hombre. Y para uno de los artistas más legendarios de la lucha libre, Ric Flair hizo lo que fuera necesario para ser el hombre.

