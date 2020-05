Aunque la crisis del coronavirus ha expuesto a su país como el más afectado del mundo y en corto tiempo, el presidente Donald Trump no dejó pendientes y realizó el relanzamiento de su campaña presidencial desde el monumento a Abraham Lincoln.

El presidente se mostró confiado sobre la posibilidad de que, gracias a los distintos laboratorios expertos y los grandes avances que se han dado hasta el momento, la vacuna contra el COVID-19 esté lista para antes de fin de año.

“Estamos muy seguros de que tendremos una vacuna a finales de año, a finales de año. Creemos que vamos a tener una vacuna a finales de este año. Estamos presionando mucho”, aseguró el presidente. “Los médicos ahora van a decir que no debí decir esto pero digo lo que creo”, agregó.

“Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca, vamos mucho más rápido que ninguna vacuna en la historia. Y la verdad, no me importa si otro país lo logra antes, lo único que me importa es que funcione”, dijo el mandatario cuando le preguntaron sobre la ‘carrera mundial por lograr’ una vacuna.

Eso sí, el presidente apuntó a China como responsable de la pandemia por no tomar medidas correspondientes, pero espera a tener más pruebas antes de denunciar públicamente al régimen asiático por esta crisis mundial.

“Cuando llegue el momento daremos a conocer un informe con lo que creemos que pasó. Creo que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo y no quieren admitirlo”, denunció Trump.

Más de 100 mil muertes

El mandatario también reveló las nuevas estimaciones de especialistas sobre la cantidad de muertos que elaboró el equipo de la Casa Blanca sobre la pandemia en EEUU. “Vamos a perder entre 75.000-80.000 y 100.000 personas. Eso es algo horrible”, dijo Trump, quien hasta el viernes había sostenido que esperaba que murieran menos de 100.000 estadounidenses y antes había hablado de entre 60.000 y 70.000.

Trump reconoció que es una cifra ‘esperanzadora’ y hasta que la podrían tildar de ‘éxito’, debido a las altas estimaciones que sobrepasaban los 2 millones de muertos, resaltando las medidas de restricción en el país y el veto a los viajes de extranjeros desde China.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Bono Familiar Universal: sigue los pasos para cobrar el subsidio. (Video: Andina) 03/05/20