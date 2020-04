Ya no solo son la tos, la falta de aire o la fiebre los principales síntomas que están relacionados con la detección del COVID-19. Estados Unidos incluyó oficialmente seis nuevas manifestaciones que avisarían la presencia del coronavirus en el huésped.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos agregaron este fin de semana seis síntomas que en las últimas semanas resultaron como indicios para diagnosticar la enfermedad.

Los nuevos síntomas son escalofríos, temblores, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida abrupta del sentido del olfato o el gusto, los mismo que pueden aparecer desde el primer día de contacto con el virus hasta dos semanas después.

Aunque todos los síntomas deben ser atendidos una vez que aparecen, los CDC sugieren que se debe buscar atención médica inmediatamente cuando los problemas para respirar, como el persistente dolor o la presión en el pecho, incapacidad para despertar o presentar labios azules.

Síntomas probables

Pero no solo son estas nueve manifestaciones las que pueden avisar a una persona si es huésped del COVID-19 o no. También están la diarrea, erupciones en la piel, congestión nasal y fatiga, pero no han sido oficializados como tales.

Para la OMS, los síntomas más comunes son fiebre, tos y cansancio. Otras personas sufren falta de aire, dolores musculares y dolor de garganta. Y un número reducido de pacientes sufren diarrea, náuseas y congestión nasal.

