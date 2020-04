Esta pandemia ha dejado miles de casos de personas que lograron superar la enfermedad, aunque no todas las consecuencias terminaron de ser buenas para ellas. En lo que sí coinciden muchos de ellos es en que, de una u otra forma, valió la pena para salvarles la vida.

Uno de estos sobrevivientes logró expresar su sentir tras haber estado varios días conectado a un respirador artificial para poder batallar contra el COVID-19, que se ha cobrado ya la vida de más de 100 mil personas en todo el mundo.

"Estar en el respirador durante casi una semana dañó mis cuerdas vocales y ahora mi voz es extremadamente ronca (...) No me estoy quejando. Estoy increíblemente agradecido de estar vivo. Y por eso, tengo que agradecerle al ventilador”, dijo David Lat.

El es un reconocido abogado estadounidense que reside en Nueva York y que es fundador de Above the Law, un sitio web que cubre temas de su profesión. Él estuvo recluido en el centro médico Langone, de la Universidad de Nueva York.

Lat ingresó al hospital por esta enfermedad el 16 de marzo por haber presentado síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, escalofríos, dolores e incluso fatiga. Sin embargo, la dificultad para respirar tras terminar sus sesiones de ejercicios fue lo que lo llevó a hacerse la terminar internado por coronavirus.

Cuatro días después de haber sido ingresado, su salud se complicó y terminó siendo apoyado por un respirador artificial, algo que su padre, médico, le había sugerido no hacer. “Es mejor que no te pongan un respirador. La gente no vuelve de eso”.

“Pasé los siguientes días básicamente dormido, bajo sedación, con el ventilador funcionando como mis pulmones. No recuerdo nada de este período. Desde entonces supe que algunos pacientes tienen pesadillas o alucinaciones mientras usan ventiladores, por lo que me considero muy afortunado”, relató en una columna para The Washington Post.

Poco después, tras un primer aviso de que no lograría volver a respirar autónomamente, superó esa crisis y pudo respirar por cuenta propia, lo que evitó que le realicen una traqueotomía.

