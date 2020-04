Luego de tantas idas y vueltas sobre el posible origen del coronavirus, se certificó que el SARS-CoV-2 se dio producto de un proceso natural y no por intermedio de un laboratorio como mucho se especuló en las últimas semanas.

En un artículo publicado para National Geographic, estudios científicos demostraron que el COVID-19 no fue creado de forma artificial por humanos. Las evidencias obtenidas tras las investigaciones sobre el virus indican que surgió de forma natural y no deriva de ningún esqueleto de virus utilizado anteriormente.

Con estas resoluciones que se derivaron de estudios profundos en las últimas semanas, se trajeron abajo teorías como la del profesor Luc Montagnier, ganador del premio Nobel de Medicina en 2008, quien dijo que el SARS-CoV-2 habría sido diseñado por el hombre y contendría algunos genes del VIH -1.

"Llegamos a la conclusión de que hubo manipulación en torno a este virus. A una parte, no a todo el coronavirus del murciélago, alguien agregó secuencias, en particular del VIH, el virus del SIDA. No es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso”, fue lo que dijo el experto.

Sin embargo, se llevó a cabo un examen cuidadoso de las secuencias de SARS-CoV-2, de otros coronavirus y de VIH-1. Sus resultados no mostraron evidencia de que las secuencias de aquellas cuatro inserciones polémicas fuesen específicas del VIH-1 ni, por tanto, de que el virus SARS-CoV-2 se hubiese generado a partir del VIH-1.

De esas pruebas se derivó que el RBD de SARS-CoV-2 se une de forma muy eficiente al ACE2 humano. Si se hubiera realizado la manipulación genética, probablemente se hubiera utilizado uno de los varios sistemas de genética reversa disponibles para los betacoronavirus.

Los datos genéticos que se muestran en el estudio indican de forma irrefutable que el SARS-CoV-2 no deriva de ningún esqueleto de virus utilizado anteriormente.

