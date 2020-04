Se redujo la cuarentena en Francia, pero la población ‘vulnerable’ de ese país, los adultos mayores de 65 años, se mantendrán confinados en sus domicilios hasta nuevo aviso. Esto ha provocado una ola de críticas desde varios sectores.

El presidente del Consejo Científico francés, Jean-François Delfraissy, afirmó que esta parte de población corre el riesgo de “desarrollar una forma grave, seguiremos confinándolos”.

“Por cuánto tiempo, no lo sé. No sé por cuánto tiempo, no lo sé. Tal vez hasta que consigamos una droga preventiva. Los 18 millones de personas son personas de cierta edad, como yo, de más de 65 o 70 años, personas con afecciones a largo plazo, así como jóvenes con una patología, pero también obesos”, dijo.

Esta medida levantó la polémica y una ola de protestas en todo el país, entre intelectuales, abogados, científicos y ciudadanos comunes, quienes rechazaron el confinamiento indeterminado de los mayores.

“Digo categóricamente que no. La reconfinanciación de los ancianos hasta septiembre, y por qué no hasta Navidad, es inconstitucional y rompe el principio de igualdad. La constitución de un grupo de edad, culpable de haber nacido a mediados del siglo XX, como chivo expiatorio de la nación es una de esas ideas absurdas diseñadas para apaciguar nuestra angustia”, sentenció Pascal Bruckner, el escritor autor de “Una breve eternidad. Filosofía de la longevidad”.

La Academia de Medicina tomó una fuerte postura contra una cuarentena por grupos de edad. “La tentación simplista de gestionar este episodio por grupos de edad y de imponer a los ancianos, en nombre de su propia protección, que permanezcan confinados no es satisfactoria”, afirmó.

"Un arresto domiciliario para ancianos. Los textos ambiguos para las libertades civiles ya han pasado. Un confinamiento por grupos de edad sería la gota que colma el vaso”, dijo el ensayista Alain Minc, cercano al jefe de Estado.

