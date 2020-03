Dicen que las crisis abren oportunidades. A lo largo de la historia, muchas personas han ‘sacado provecho’ de situaciones límites y hoy en día pasa lo mismo con el desplome de algunos mercados en todo el mundo a raíz del coronavirus.

Los personajes más ricos del planeta se han visto afectados con las caídas de distintas Bolsas, pero también han sacado provecho del mismo. Y es que ‘Bloomberg’ publicó cómo algunos multimillonarios han aprovechado la oportunidad para adquirir algunas empresas o comprar acciones.

Carl Icahn, inversor activista, aumentó su cuota en las compañías Hertz Global Holdings Inc. y Newell Brands Inc. Del mismo modo, Warren Buffett compró acciones de la aerolínea Delta Air Lines Inc., mientras que los herederos de Tetra Laval invirtieron 317 millones de dólares en acciones de International Flavours & Fragrances Inc.

“Estas son oportunidades únicas en la vida si manejamos esta crisis correctamente”, tuiteó Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management.

“Nos estamos enfrentando a la Tercera Guerra Mundial durante 90 días, no durante una década", dijo el multimillonario Barry Sternlicht, quien instó al Gobierno estadounidense a ayudar a trabajadores de la industria de servicio.

¿Cuántos infectados hay en Estados Unidos?

Estados Unidos comenzó a tomar medidas respecto al avance del coronavirus en su territorio. Hasta el momento, se han registrado 14.549 casos positivos por COVID-19.218 fallecimientos y 125 recuperados.

