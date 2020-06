La actriz Itatí Cantoral pasó gran susto hace una semana cuando le realizaron una prueba de descarte de COVID-19 para volver a las grabaciones de la telenovela “La mexicana y el guero”. Esta dio positivo, pero ante la duda Cantoral decidió someterse a una segunda prueba y confirmó que no estaba contagiada.

Desde el momento, Cantoral afirmó que es bastante rígida con los protocolos, pero admitió haber sentido un miedo terrible por tener la enfermedad sobre todo porque su hermao josé Cantoral sí está enfermo de coronavirus.

“Me hicieron las pruebas. No hubo una confusión, hubo como una duda, me causó algo porque como se sabe muy poco del virus. Obviamente yo pagué para hacer una prueba en un laboratorio, me la hicieron gracias a Dios y salió negativo”, aclaró en una entrevista a “Despierta América”.

Pese a ser muy estricta con la limpieza y evitar visitas, Cantoral reveló que tuvo mucho miedo. “Yo sabía que había hecho las cosas que me habían pedido, no había salido de mi casa, ni mis hijos, pero de todas formas traía lo de Joshua en la cabeza, es algo muy difícil", agregó.

Aún así, luego de confirmar que no tiene la enfermedad la actriz mexicana señaló que se siente a la deriva como muchos. “Aquí estamos todos los días, enfrentándonos a la situación diaria de que cualquiera de nosotros se puede contagiar”, concluyó.

En la actualidad, Cantoral contó que la mascarilla es su mejor amigo y hay bastantes medidas de seguridad en la grabación de la novela de Televisa donde participa. En sus historias de Instagram afirmó que se cumple la distancia y el guión debe seguir aún cuando no pueden estar cerca, abrazarse o besarse entre los actores.

