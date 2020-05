Minuto a minuto por Depor.com. Aquí te contamos qué nuevas medidas tomará AMLO hoy miércoles 27 de mayo y también actualizaremos las cifras oficiales del COVID-19 en el país azteca. El país amanece con más de 74,560 casos confirmados y al menos 8,134 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio. No te pierdas todas las noticias a detalle. El coronavirus en México sigue causando estragos. Estas son las cifras oficiales que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se estima que el número real de infectados es mucho mayor.

Coronavirus en México, miércoles 27 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19

Coronavirus en México, martes 26 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | Economía de México se contraerá 7.4% en 2020: Fitch. Prevé que el camino de regreso a niveles de actividad previos a crisis se prolongará.

Coronavirus México | OPS estima aumento de casos de covid-19 en México. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

Coronavirus México | La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores de los estados de la República, tomar como referencia o considerar el ‘semáforo federal’ para la reapertura de las actividades, y así, evitar “descoordinaciones”; esto tras la conferencia virtual que sostuvo la funcionaria con la Conago

Coronavirus México | De acuerdo al comunicado técnico diario del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) sobre el avance de la pandemia en la entidad, se contabilizan 937 casos positivos desde el mes de marzo, 30 casos más en las últimas 24 horas.

Coronavirus México | La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo que el organismo espera un aumento de casos de coronavirus en el país y una aceleración en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Coronavirus México | La unidad mexicana de Fiat Chrysler comenzó a reabrir de forma gradual el martes sus dos plantas en Toluca, en el centro de México, después de haber empezado a reactivar de forma progresiva sus operaciones en Saltillo el lunes, paradas por la pandemia del COVID-19, dijo un portavoz de la compañía.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 71,105 casos confirmados de contagio y 7,633 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 49,452.

Coronavirus México | Las muertes registradas en Ciudad de México por COVID-19 podrían ser muchas más que las confirmadas por las autoridades, según apunta un reciente estudio que compara los certificados de defunción emitidos en lo que va de 2020 con años anteriores. La capital registra más de 8,000 muertes más en los cinco primeros meses de este año respecto al mismo periodo en años anteriores, según una búsqueda efectuada por los investigadores Mario Romero y Laurianne Despeghel en 52 registros civiles de la ciudad.

Coronavirus México | El producto bruto interno (PBI) de México se contrajo un 1,4% en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra menor al dato preliminar del 1,6% divulgado a finales de abril, según fuentes oficiales.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

