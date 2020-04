El coronavirus en México sigue avanzando a paso firme. Hasta ayer, domingo 19 de abril, el país azteca registraba 7.497 casos confirmados y 650 fallecidos a causa de esta enfermedad. México es el país latinoamericano con la más alta tasa de mortalidad por el COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El COVID-19 viene azotando a casi todos los países del mundo. En algunas naciones el impacto es mayor que en otros. Esto a pesar de las medidas tomadas por el gobierno de turno para hacerle frente a esta enfermedad que puso en jaque al mundo. En la siguiente nota te traemos todas las incidencias EN VIVO y en DIRECTO.

Coronavirus en México, lunes 20 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, domingo 19 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este domingo que las medidas de aislamiento social serán obligatorias en todo el estado y de no cumplirlas habrá sanciones.

Coronavirus México | “Hoy convoco a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa, a cumplir con su obligación ciudadana. El mensaje es claro, por el bien de todos, tolerancia cero.”, apuntó.

Coronavirus México | En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, y de acuerdo con el último estudio de Consulta Mitofsky, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador creció sólo un 0.2% después de perder 11.7% en lo que va del año.

Coronavirus México | El cuarto avión con insumos médicos para atender la emergencia del Covid-19 partió de Shangai, China y ya viene de camino a la Ciudad de México, así lo informó hoy el canciller Marcelo Ebrard.

Coronavirus México | El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la aeronave viene cargada con 3 millones de mascarillas quirúrgicas y 50 mil goggles y la noche de este domingo llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Coronavirus México | “Hoy llega el cuarto vuelo previsto del puente aéreo México-Shangai con más insumos médicos para complementar abasto nacional y proteger a los trabajadores de la salud que hacen frente al Covid-19″ , tuiteó el funcionario.

Coronavirus México | Con el propósito de garantizar el abasto oportuno y eficiente de productos comestibles, durante la inminente Fase 3 de la estrategia contra el coronavirus, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, propuso al Gobierno suscribir un acuerdo de apoyo y colaboración con los 75 mil locatorios de los 319 mercados públicos.

Coronavirus México | La Ciudad de México sigue siendo la entidad con más casos con 2,299, seguida por el Estado de México (786), Baja California (610), Sinaloa (413), Puebla (330) y Quintana Roo (315). En contraste, los estados de Zacatecas (27), Durango (19) y Colima (10) con los que reportan menos casos.

Coronavirus México | Además, se detalló que existen 12,369 casos sospechosos, 29,301 negativos y 49,167 personas estudiadas. Del total de casos confirmados, 4,731 (63,11 %) fueron calificaron como leves y 2,766 (36.89 %) han requerido hospitalización. De estos últimos, 812 se reportan estables, 1,597 graves y 357 se encuentran intubados.

Coronavirus México | De acuerdo con el último reporte de las autoridades de Salud, en el país azteca ya suman 650 fallecidos y 7,497 casos confirmados con la nueva enfermedad respiratoria.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

