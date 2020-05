El coronavirus en México ya lleva registrados, hasta el término del último viernes, la cifra bordea los 50.000 casos confirmados de coronavirus. El presidente del país azteca. De todos los contagiados, llamó la atención que casi 9.000 son trabajadores del sector salud, quienes vienen luchando día a día para controlar la expansión de la pandemia en el territorio nacional. Minuto a minuto por Depor.com.

El coronavirus en México continúa elevando su número de víctimas fatales, a pesar de las medidas que el presidente tomó. Como si fuera poco, más de 4.500 personas fallecieron a causa de esta enfermedad.

Coronavirus en México, viernes 15 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | El país espera que la temporada de ciclones tropicales en 2020, que se inició este viernes y durará hasta el 30 de noviembre, sea “intensa”, según informó la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez.

Coronavirus México | Con la donación de tabletas para la atención de pacientes COVID-19 y para apoyo a las actividades de los hospitales General de Cholula y Traumatología, la empresa Huawei México se sumó a la iniciativa "Preparémonos, la grandeza de Puebla la haces tú” y a la cadena de solidaridad convocada por el Gobierno.

Coronavirus México | La startup mexicana de micromovilidad Grin buscará hacer frente a la crisis que le ha dejado la pandemia por el coronavirus con el lanzamiento de una solución que permitirá a sus usuarios rentar mensualmente los scooters de la compañía.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 42,595 casos confirmados de contagio, en tanto que los fallecidos se fijan en 4,477. Además, son 28,475 las personas recuperadas.

Coronavirus México | La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CMDX) realizó un proceso de desinfección de sus instalaciones con el fin de evitar contagios y garantizar que los trabajadores laboren en espacios seguros.

Coronavirus México | La Comisión de Derechos Humanos de México demandó al Gobierno que detenga la construcción del Tren Maya, al afirmar que el trabajo no esencial para el ambicioso proyecto turístico exponía a grupos indígenas vulnerables al riesgo de contraer la enfermedad.

Coronavirus México | La quinta edición del Abierto de Los Cabos fue oficialmente cancelada por causa del COVID-19 y se jugará el 2021. Así lo anunció la organización en un comunicado que hizo público a través de sus redes sociales.

Coronavirus México | El peso mexicano retrocede, arrastrado por un aumento en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, luego de declaraciones del presidente Donald Trump sobre el país asiático y el COVID-19. La moneda cotiza en 24,0130 por dólar, con un retroceso del 0,64% frente a las 23,8600 unidades del precio de referencia de Reuters del jueves último.

Coronavirus México | El presidente de la Cámara de la Cerveza, Marco Antonio Mascarúa, expresó su preocupación por el futuro de la industria porque en este mercado el consumidor muy sensible cambia sus hábitos rápido. “El no tener el producto en mercados internacionales, pone en riesgo que pierdas otros consumidores que durante años han tomado tus marcas”, dijo

Coronavirus México | La pandemia sigue arrojando casos de contagio en todo el mundo, por ello, en México se han incrementado también el número de incapacidades otorgadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo a Reforma , el IMSS triplicó las incapacidades de los derechohabientes a causa de enfermedades respiratorias entre marzo y abril, respecto al mismo periodo de los años anteriores.

Coronavirus México | El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que tenían que identificar el ritmo y las medidas de política monetaria que podrían ser las que mejor contribuyan a un ajuste ordenado, tanto en la economía como en los mercados financieros.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se espera que a la mitad de la siguiente semana comiencen a disminuir los casos de contagio. Sin embargo, el mandatario anticipó que este pronóstico puede fallar si los ciudadanos no siguen las indicaciones de las autoridades.

Coronavirus en México, jueves 14 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | La economía mexicana perderá un total de 1,86 millones de trabajos entre marzo y junio de este año por la crisis del coronavirus, estimó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

Coronavirus México | México establece decreto sobre nueva normalidad por COVID-19. El Gobierno de México puso en vigencia este jueves el acuerdo que establece la nueva normalidad de la nación en el contexto de la pandemia del coronavirus, donde se determina una estrategia de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Coronavirus México | El banco central de México recortó la tasa de interés de referencia a un 5.50% y anticipó en su anuncio de política monetaria publicado el jueves que las afectaciones a la actividad económica derivadas de la epidemia de coronavirus se profundizarán en el segundo trimestre.

Coronavirus México | Para apoyar a los clientes a proteger sus vehículos sin que estos tengan que salir de casa ante la crisis sanitaria, Autocompara, la plataforma de seguros de auto de Santander México, ofrecerá un descuento especial de hasta 25% en este tipo de pólizas.

Coronavirus México | El peso mexicano opera volátil, a la espera del anuncio de política monetaria del banco central, y atento a noticias sobre la reapertura de distintas economías a nivel global. La moneda cotiza en 24,2170 por dólar, con un retroceso marginal del 0,07% frente a las 24.2009 unidades del precio de referencia de Reuters del miercoles.

Coronavirus México | La crisis del COVID-19 golpea con fuerza a las tiendas por departamento en el país. En abril, las ventas comparables de estos establecimientos, de compañías como Liverpool, Sears, Palacio de Hierro y Suburbia descendieron un 72,7% en relación al mismo mes del año anterior.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 40,186 casos confirmados de contagio, en tanto que los fallecidos llegan a 4,220. Además, las personas recuperadas se fijan en 26,990.

Coronavirus México | Las cárceles viven la crisis del coronavirus con críticas por el hacinamiento y la corrupción imperante en los penales, que no han podido frenar la entrada del virus y han evidenciando que liberar a presos es la mejor medida para protegerlos del COVID-19.

Coronavirus México | Luego de 51 días de confinamiento debido a la pandemia, el Gobierno anunció las medidas para regresar a “la nueva normalidad”. El próximo lunes se prevé la eliminación paulatina de la cuarentena y el reinicio de actividades esenciales en 269 municipios en 15 estados del país.

Coronavirus México | El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que incaute los inmuebles de la organización La Luz del Mundo y los conviertan en centros de atención para pacientes contagiados con COVID-19.

Coronavirus México | La Bolsa Mexicana de Valores convocará a una asamblea para proponer a Marcos Martínez como nuevo presidente del Consejo de Administración, informó la firma en un comunicado el miércoles por la noche. El anuncio ocurre luego del fallecimiento del presidente de la bolsa, Jaime Ruiz Sacristán, quien falleció a mediados de abril, a los 70 años de edad, tras dar positivo a la enfermedad.

Coronavirus México | El cantante mexicano Yoshio, de ascendencia japonesa, falleció después de pasar varios días hospitalizado debido a las complicaciones del COVID-19, informaron fuentes familiares. El fallecimiento de Gustavo Nakatani Ávila fue confirmado por su esposa a diversos medios de comunicación y por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi) en un mensaje vía Twitter.

Coronavirus en México, miércoles 13 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | Por ‘whats’ y a domicilio, así venden pulque en CdMx en tiempos de coronavirus. Estos emblemáticos lugares de la capital debieron cerrar, por ahora sus dueños y administradores optaron por adaptar la venta con otro tipo de estrategia.

Coronavirus México | Con dron, desinfectan calles de la Miguel Hildago en CdMx. El dron roció desinfectante sobre banquetas y mobiliario urbano en vialidades como avenida Masaryk y Reforma.

Coronavirus México | Los primeros pacientes con coronavirus covid-19 comenzaron a llegar a la unidad médica instalada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, la cual comienza a operar a partir de hoy, ante la emergencia sanitaria. Al menos una decena de pacientes y familiares esperan afuera de la puerta 6 del inmueble, ubicado en la alcaldía Iztacalco, aunque pasadas las 14:00 horas nadie los ha recibido.

Coronavirus México | Hasta nuevo aviso el Centro Médico ABC ya no realizará pruebas de SARS-COV2. "Por indicaciones de COFEPRIS, les informamos que a partir del 12 de mayo queda suspendida la toma de muestras hasta nuevo aviso”, señala la misiva formada por el vicepresidente médico Elías Horta Bustillo.

Coronavirus México | Ciudad de México (CDMX) estudia la reapertura de restaurantes y tiendas departamentales con limitaciones de aforo a partir del 15 de junio y las actividades escolares en agosto, según un borrador que analiza el Gobierno capitalino.

Coronavirus México | México anunció un plan para la reanudación gradual de actividades que han sido detenidas debido a la pandemia, lo que permitirá al sector automotor, fuertemente ligado a Estados Unidos, retomar algunas operaciones a partir del 18 de mayo. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que la reanudación en las industrias automotriz, minera y de la construcción será entre el 18 y 31 de mayo.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 38,324 casos confirmados de contagio, en tanto que los fallecidos ascienden a 3,926. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 25,935.

Coronavirus México | Las empresas harán pruebas de detección del COVID-19, para evitar rebrotes durante la reactivación de la economía del país que inicia el 18 de mayo próximo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, reveló que las compañías invertirán entre 5% y 10% de su presupuesto en la reconfiguración de instalaciones y procesos, donde se incluye las pruebas de la enfermedad.

Coronavirus México | El peso mexicano recorta sus ganancias y la bolsa cae con fuerza luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que Estados Unidos pasará por un periodo extendido de debilidad económica. La moneda mexicana cotizaba en 24,2770 por dólar, con un avance del 0,32% frente a las 24,3550 unidades del precio de referencia del martes.

Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto presidencial que autoriza a que el Ejército actúe como policía durante los siguientes cuatro años, hasta 2024.

Coronavirus México | El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio positivo en una prueba de COVID-19, según informó el funcionario a través de su cuenta en Twitter. Por esa razón, el portavoz del canciller Marcelo Ebrard informó que ahora realizará su trabajo desde casa.

Coronavirus México | La casa de cambio de criptomonedas Bitso y la organización sin fines de lucro Donadora impulsan el reto #Dona1DespensaChallenge a través del cual se invita a los usuarios a contribuir con bitcoin, XRP, ether (ETH) o pesos mexicanos para la compra de alimentos y distribuirlos entre las familias necesitadas.

Coronavirus México | De acuerdo con el periódico El Financiero, la industria turística reportó una pérdida de alrededor de 500,000 millones de pesos, cifra que podría cubrir la construcción de 3,5 ferrocarriles como el Tren Maya o siete aeropuertos con un costo igual al que el Ejército construye en la base aérea militar de Santa Lucía.

Coronavirus México | La industria farmacéutica trabaja a todo vapor. Es una de las actividades que no ha detenido su producción al ser considerada esencial frente a la pandemia del COVID-19, por lo que prevén un crecimiento en sus ventas de entre 6% y 7.0% al cierre del año, a diferencia de otras industrias que ya resienten los efectos de la crisis sanitaria.

Coronavirus México | El Gobierno anunció un plan de reanudación gradual de actividades en el país, restringidas desde marzo por la emergencia del coronavirus, que permitirá al vital sector automotriz, fuertemente ligado a la economía Estados Unidos, retomar operaciones a partir del 18 de mayo.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

