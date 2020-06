El proyecto de ley 5039 presentado por el congresista del FREPAP, Daniel Oseda fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Esta iniciativa busca proteger a los trabajadores ante eventuales despedidos en sus centros de labores, los cuales se puedan dar durante el estado de emergencia decretado para evitar la propagación del coronavirus .

Dicho dictamen se deberá agendar para ser debatido en el Pleno del Congreso. Entre otras cosas esta norma busca evitar que el trabajador sea despedido durante la cuarentena y hasta 30 días después de que se levante el estado de emergencia. Esto aplica tanto para el sector privado como para el público.

¿Qué dijo Oseda tras la aprobación de la Comisión de Trabajo?

“Una primera victoria para los trabajadores, hoy se APROBÓ por unanimidad mi #PL 5039 que protege al trabajador frente a los despidos durante la emergencia. Deber ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso ¡Ya! EL TRABAJADOR PRIMERO”, escribió en su cuenta de Twitter el congresista.

“No debería ocurrir ningún despido en este periodo. Sin embargo, no tenemos garantía de que ello no va a ocurrir. Por el contrario, he recibido muchas denuncias de trabajadores que han sido despedidos y cuyos contratos no han sido renovados durante esta emergencia, y esto se produce en el sector privado y público”, comentó luego en RPP.

Pleno del Congreso verá sanción al acaparamiento y especulación

El Pleno del Congreso verá mañana el dictamen que recoge un conjunto de propuestas para sancionar el acaparamiento, la especulación y la adulteración en zonas declaradas en estado de emergencia.

El dictamen, que figura en la agenda de la sesión plenaria, recomienda aprobar por insistencia la autógrafa que fue observada por el Ejecutivo en el año 2017.

La sesión del pleno virtual de mañana 04 de junio fue convocada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, e iniciará a partir de las 10.00 horas.

