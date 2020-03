Sin la pandemia, ahora estaría trepado a un techo colindante a La Videna, flameando la bandera peruana con una mano y con su trompeta de cuerno en la otra. Y claro, no faltaría su “¡Arriba Perú!”. Es que si el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2002, en el que Perú debía enfrentar a Paraguay y Brasil, no se habría postergado, él no podría faltar.

Pero no. David Chauca, o simplemente el ‘Hincha Israelita’, anda en su casa en Villa María del Triunfo. Depor conversó con él, nos contó cómo vive la cuarentena y asegura que los más felices son sus seres queridos. “Me han extrañado, como yo siempre paro en La Videna o trabajando. Ahora están contentos porque me tienen en casa. También es bueno estar con la familia”, dijo.

Aunque reconoce que si los futbolistas ahora quisieran estar en una cancha, él desearía encontrarse alentando. “Los jugadores estarán con ansias de jugar, es medio raro (risas). A esperar la hora que a ellos les toque jugar y a nosotros alentar”, comentó al respecto.

Pudo subirse al avión

Si las Eliminatorias hubieran seguido con normalidad, estaría alistándose para viajar. Es más, confiesa que pudo perder un boleto de avión. “Ya estaba preparado, casi compro mi pasaje para Paraguay, pero mi amigo me llamó y me dijo ‘No compres David, van a cerrar todo’. Estoy extrañando el fútbol, pero hay que confiar que todo va a pasar”, comentó.

Sí, el ‘Hincha Israelita’ tuvo un poco de suerte. “Tengo un amigo que es guía turístico, me llamó y me dijo “David no compres, está la ‘volada’ que van a cerrar la frontera”, manifestó.

Mensaje a la hinchada

El ‘Hincha Israelita’ es un tipo de mucha fe y la propagación del coronavirus le genera preocupación. Él espera que nuestro país no viva lo que se ve en Italia.

“Aprovecho para decirle a todos mis hermanos, amigos, la hinchada que hay que cuidar a las personas de edad, a los abuelos. Que no salgan a las calles, están saliendo, trabajando, eso es lo que a mí me indigna. Los hijos no somos responsables para con los padres”, sostuvo.

Y para que todo lo malo pase ya hizo un pedido divino. “El sábado he ayunado para que Dios tenga misericordia de nosotros, cada uno en su casa porque en la iglesia ya no nos podemos reunir”, señaló. Además, pidió a la hinchada que aprovechen el tiempo libre al máximo para acercarse a Dios. “Que lean los Diez Mandamientos que yo he repartido en Rusia y Brasil para que el Dios de Israel los proteja”, aseguró. Ese es el ‘Hincha Israelita’, un fanático de la selección a muerte que sabe que ahora la mejor decisión es estar en casa. “Solo nos queda esperar, caballero”.